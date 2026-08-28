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Футбол 28 августа 2026 · 20:16

"Колос" и "Оболонь" не выявили сильнейшего в длительном матче с воздушной тревогой

"Пивовары" пока не могут забить в новом чемпионате
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Колос" и "Оболонь" не выявили сильнейшего в длительном матче с воздушной тревогой
"Колос" и "Оболонь" не забивали в матче 4-го тура УПЛ
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В Ковалевке завершился матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги. Местный "Колос" и киевская "Оболонь" не смогли отличиться забитыми мячами. Из-за воздушной тревоги в Киевской области матч длился более четырех часов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча "Колос" – "Оболонь"

В первом тайме у хозяев было несколько хороших поводов, чтобы открыть счет, однако попасть в плоскость им не удавалось. Наиболее реальный шанс имел Салабай, чей удар с линии штрафной получился острым, но не точным – мяч просвистел над поперечиной.

Команды доиграли до 75-й минуты, после чего отправились на длительную паузу из-за воздушной тревоги. После обновления игры ни "Колосу", ни "Оболони" забить так и не удалось. Счет 0:0 стал итогом этого матча.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур

"Колос" – "Оболонь" – 0:0

Сухая "Оболонь"

У киевской команды проблемы с реализацией моментов в начале текущего сезона. Несмотря на то, что команде удается набирать очки, она все еще не открыла счет своим голам в четырех матчах текущего сезона.

В первом туре команда Александра Антоненко потерпела выездное поражение от "Эпицентра" (0:0). Во втором – сыграла в нулевую ничью с "Буковиной". В конце концов две недели назад "Оболонь" разошлась сухим миром с "Кудровкой".

"Колос" забил немногим больше: свой единственный гол в текущем чемпионате подопечные Руслана Костышина забили прошлый тур в ворота киевского "Динамо" (1:2). Стоит отметить, что у "Колоса" на один сыгранный матч меньше: встреча 2-го тура с "Черноморцем" была перенесена из-за атаки российских окупантов на стадион в Одессе.

Читайте также полное превью 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

Теги: Оболонь УПЛ Футбол Колос
Главные матчи
УПЛ 28 августа 15:30
Колос - : - Оболонь
Отбор на ЧМ-2027 28 августа 19:00
Украина - : - Греция
Бундеслига 28 августа 21:30
Бавария - : - Штуттгарт
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