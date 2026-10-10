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Футбол 10 октября 2026 · 18:08

Когда Миколенко вернется на поле: Мойес сделал заявление об украинце

Главный тренер "Эвертона" оценил шансы защитника сборной Украины сыграть в ближайшем матче чемпионата Англии после травмы.
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Когда Миколенко вернется на поле: Мойес сделал заявление об украинце
Виталий Миколенко на тренировке (фото: instagram.com/mikola_16)
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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может вернуться на поле уже 11 октября в матче шестого тура английской Премьер-лиги против "Галл Сити". Главный тренер ливерпульского клуба Дэвид Моес сообщил, что у футболиста есть шансы восстановиться после повреждения.

Об этом сообщает Sport RBC.UA. со ссылкой на официальный сайт "Эвертона".

Моес о Николенко

В преддверии выездного поединка против "Галл Сити" наставник "Эвертона" прокомментировал физическое состояние украинского защитника.

"У Миколенко есть шанс сыграть в воскресенье. Дополнительный день может помочь. Посмотрим", – заявил Моес.

Таким образом участие украинца в ближайшем матче остается под вопросом, однако тренерский штаб не исключает его возвращения уже на этой неделе.

Почему Миколенко пропускал матчи

27-летний футболист получил повреждение во время пребывания в расположении сборной Украины.

Защитник провел полный матч против Венгрии (1:0), после чего досрочно покинул национальную команду и пропустил встречи Лиги наций.

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл семь матчей за "Эвертон" во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.

Следующий поединок ливерпульцы проведут в воскресенье, 11 октября, на выезде против "Галл Сити".

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