Коли Миколенко повернеться на поле: Моєс зробив заяву про українця

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може повернутися на поле вже 11 жовтня у матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги проти "Галл Сіті". Головний тренер ліверпульського клубу Девід Моєс повідомив, що футболіст має шанси відновитися після пошкодження.

Про це повідомляє Sport RBC.UA. з посиланням на офіційний сайт "Евертона".

Моєс про Миколенка

Напередодні виїзного поєдинку проти "Галл Сіті" наставник "Евертона" прокоментував фізичний стан українського захисника.

"Миколенко має шанс зіграти в неділю. Додатковий день може допомогти. Подивимося", – заявив Моєс.

Таким чином, участь українця у найближчому матчі залишається під питанням, однак тренерський штаб не виключає його повернення вже цього тижня.

Чому Миколенко пропускав матчі

27-річний футболіст отримав пошкодження під час перебування у розташуванні збірної України.

Захисник провів повний матч проти Угорщини (1:0), після чого достроково залишив національну команду та пропустив наступні зустрічі Ліги націй.

У нинішньому сезоні Миколенко зіграв сім матчів за "Евертон" у всіх турнірах та відзначився однією результативною передачею.

Наступний поєдинок ліверпульці проведуть у неділю, 11 жовтня, на виїзді проти "Галл Сіті".