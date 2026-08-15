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Футбол 15 августа 2026 · 10:27

Конец эпохи: легенда сборной Италии объявил о завершении карьеры

Чемпион Европы-2020 останется в футболе, но в новой роли
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Конец эпохи: легенда сборной Италии объявил о завершении карьеры
Иммобиль стал настоящей легендой Серии А (Фото: ciroimmobile17, Instagram)

Легендарный нападающий и экскапитан римского "Лацио" Чиро Иммобиле официально принял решение завершить профессиональную карьеру. 36-летний итальянец останется в футболе, но уже в другой роли.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу ФК "Париж" в Instagram.

Причины решения и выступления за Париж

36-летний форвард, последним клубом которого был "Париж", уже сообщил партнерам по команде, что для него пора больше внимания уделять семье. Руководство французского клуба поблагодарило ветерана за профессионализм и помощь в развитии молодых игроков.

Спортсмен не намерен полностью прощаться со спортом. По данным итальянских СМИ, Иммобиле рассматривает два пути продолжения деятельности – работу в должности футбольного функционера или вхождение в состав тренерского штаба.

След в истории футбола

Наибольших успехов в карьере Чиро добился в составе римского "Лацио", где стал настоящей иконой и капитаном. Так, в сезоне-2019/20 Иммобиле стал лучшим бомбардиром Европы, забив 36 голов за сезон в Серии А.

Этот показатель позволил ему повторить исторический рекорд чемпионата Италии. В общей сложности он четырежды выигрывал гонку снайперов итальянского первенства и занимает 8-е место в топе бомбардиров Серии А (201 мяч);

В составе сборной Италии нападающий получил титул чемпиона Европы в 2021 году.

В течение насыщенной карьеры итальянский форвард также успел поиграть за "Ювентус", "Боруссию" Дортмунд, "Севилью", "Болонью", "Бешикташ" и другие известные европейские коллективы.

Ранее мы сообщали, что другой парижский клуб, ПСЖ, согласовал трансфер молодой звезды "Аякса".

Теги: Футбол
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