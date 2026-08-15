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Футбол 15 серпня 2026 · 10:27

Кінець епохи: легенда збірної Італії оголосив про завершення кар'єри

Чемпіон Європи-2020 залишиться у футболі, але в новій ролі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Кінець епохи: легенда збірної Італії оголосив про завершення кар'єри
Іммобіле став справжньою легендою Серії А (Фото: ciroimmobile17, Instagram)

Легендарний нападник та екскапітан римського "Лаціо" Чіро Іммобіле офіційно ухватив рішення завершити професійну кар’єру. 36-річний італієць залишиться у футболі, але вже в іншій ролі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку ФК "Париж" в Instagram.

Причини рішення та виступи за "Париж"

36-річний форвард, останнім клубом якого був "Париж", вже повідомив партнерам по команді, що для нього настав час більше уваги приділяти родині. Керівництво французького клубу подякувало ветерану за професіоналізм та допомогу у розвитку молодих гравців.

Спортсмен не планує повністю прощатися зі спортом. За даними італійських ЗМІ, Іммобіле розглядає два шляхи продовження діяльності - роботу на посаді футбольного функціонера або входження до складу тренерського штабу.

Слід в історії футболу

Найбільших успіхів у кар'єрі Чіро досяг у складі римського "Лаціо", де став справжньою іконою та капітаном. Так, в сезоні-2019/20 Іммобіле став найкращим бомбардиром Європи, забивши 36 голів за сезон у Серії А.

Цей показник дозволив йому повторити історичний рекорд чемпіонату Італії. Загалом він чотири рази вигравав гонку снайперів італійської першості та посідає 8-ме місце в топі бомбардирів Серії А (201 м'яч);

У складі збірної Італії нападник здобув титул чемпіона Європи у 2021 році.

Протягом насиченої кар'єри італійський форвард також встиг пограти за "Ювентус", "Борусію" Дортмунд, "Севілью", "Болонью", "Бешикташ" та інші відомі європейські колективи.

Раніше ми повідомляли, що інший паризький клуб, ПСЖ, узгодив трансфер молодої зірки "Аякса".

Теги: Футбол
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