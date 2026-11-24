Резонансное интервью Михаила Мудрика Дмитрию Гордону могло состояться с участием президента житомирского "Полесья" Геннадия Буткевича и президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова. Такая версия подтверждает место записи разговора.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса.
Игорь Бурбас обратил внимание на обстоятельства записи резонансного интервью Михаила Мудрика Дмитрию Гордону. По его информации, разговор состоялся в лондонском офисе BGV Hub, принадлежащем президенту "Полесья" Геннадию Буткевичу.
Инсайдер утверждает, что Буткевич выступил с инициативой провести запись в этой локации. Таким образом, президент житомирского клуба мог быть причастен не только к предоставлению помещения, но и к организации самого интервью.
По версии Бурбаса, выход разговора Мудрика с Гордоном не мог состояться без согласования президента "Шахтера" Рината Ахметова.
Журналист предполагает, что появление этого интервью могло иметь не только информационный, но и политический подтекст в футбольной среде. В частности, материал вроде бы стал демонстрацией силы и отдельным сигналом президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко.
Двухчасовое интервью украинского вингера на канале Дмитрия Гордона повлекло за собой громкий медийный скандал. Главной причиной такого резонанса стали обвинения в адрес УАФ.
Мудрик впервые подробно прокомментировал свой положительный допинг-тест на мельдоний (через отбывавший дисквалификацию с конца 2024-го по июль 2026-го года). Футболист заявил, что запрещенное вещество могло попасть в его организм исключительно во время пребывания в расположении сборной Украины в Киеве, намекнув на халатность медицинского штаба и недостаточную поддержку со стороны ассоциации.
Ранее мы рассказывали, что известный адвокат разнес Мудрика за скандал с УАФ.