Хет-трик Фернандеша принес ему звание игрока 2 тура АПЛ

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруна Фернандеш был признан лучшим игроком 2-го тура английской Премьер-лиги. Полузащитник издал яркий перформанс в матче против "Ипсвич Таун".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт АПЛ .

Шоу от капитана

Португальский звездный хавбек стал главным героем разгрома "Ипсвича", оформив хет-трик и отдав одну голевую передачу. Благодаря этому манкунианцы одержали убедительную волевую победу со счетом 5:2.

Этот хет-трик стал только третьим за время выступления Бруна в Англии.

Убедительная победа в голосовании

Фернандеш полностью разгромил оппонентов в традиционном опросе среди болельщиков, забрав 69% голосов. Позади португальца оказались такие звезды, как Эрлинг Голланд, Райан Шерки, Морган Гиббс-Уайт, Нико Гонсалес, Жоао Педро и Константинос Цолакис.

Следует отметить, что в прошлом сезоне Фернандеш шесть раз получал награду лучшему футболисту недели. Этот показатель является абсолютным рекордом лиги.