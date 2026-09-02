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Футбол 02 сентября 2026 · 18:40

Хет-трик Фернандеша принес ему звание игрока 2 тура АПЛ

Португалец не оставил шансов другим героям игровой недели в Англии.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Хет-трик Фернандеша принес ему звание игрока 2 тура АПЛ
Бруну Фернандеш (Фото: brunofernandes8, Instagram)
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Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруна Фернандеш был признан лучшим игроком 2-го тура английской Премьер-лиги. Полузащитник издал яркий перформанс в матче против "Ипсвич Таун".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

Шоу от капитана

Португальский звездный хавбек стал главным героем разгрома "Ипсвича", оформив хет-трик и отдав одну голевую передачу. Благодаря этому манкунианцы одержали убедительную волевую победу со счетом 5:2.

Этот хет-трик стал только третьим за время выступления Бруна в Англии.

Убедительная победа в голосовании

Фернандеш полностью разгромил оппонентов в традиционном опросе среди болельщиков, забрав 69% голосов. Позади португальца оказались такие звезды, как Эрлинг Голланд, Райан Шерки, Морган Гиббс-Уайт, Нико Гонсалес, Жоао Педро и Константинос Цолакис.

Следует отметить, что в прошлом сезоне Фернандеш шесть раз получал награду лучшему футболисту недели. Этот показатель является абсолютным рекордом лиги.

Ранее мы сообщали, что в УПЛ также выбрали сборную 4-го тура - лучшим игроком стал полузащитник, записавший на свой счет хет-трик из ассистистов.

Теги: Футбол Манчестер Юнайтед
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