Хави объявил, что больше не возглавит ни один европейский клуб

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес публично объявил о кардинальном изменении приоритетов в своей карьере. 46-летний испанский специалист, остающийся без работы уже более двух лет, больше не планирует возглавлять ни один европейский гранд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо .

Новые горизонты легенды

Легенда мирового футбола четко дал понять, что ежедневная рутина и давление клубного футбола для него в прошлом. Главная причина такого решения – желание быть ближе к родным.

"Моим следующим шагом может быть национальная сборная. Это мне подойдет, и я этого хочу. У меня есть семья. Работа в клубе не позволила бы мне проводить столько времени с семьей, а у меня маленькие дети", – откровенно признался Хави.

В то же время, амбиции специалиста никуда не исчезли. Вместо клубных трофеев он нацелился на покорение главных международных арен и мечтает попробовать себя на совершенно разных континентах.

Как тренер Хави стремится поучаствовать в чемпионате мира, Евро, Кубке африканских наций и Кубке Азии.

Учитывая специфику работы со сборными, где график матчей менее плотный, чем в клубном календаре, такой шаг позволит Хави идеально сбалансировать личную жизнь и большие футбольные амбиции.

Два года в тени после "Барсы"

Напомним, что Хави покинул пост наставника "Барселоны" в конце сезона-2023/24 и с тех пор не возглавлял ни одну команду.

Его тренерский путь в настоящее время насчитывает два ключевых этапа: