Хави объявил, что больше не возглавит ни один европейский клуб

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес публично объявил о кардинальном изменении приоритетов в своей карьере. 46-летний испанский специалист, остающийся без работы уже более двух лет, больше не планирует возглавлять ни один европейский гранд.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
Легенда мирового футбола четко дал понять, что ежедневная рутина и давление клубного футбола для него в прошлом. Главная причина такого решения – желание быть ближе к родным.
"Моим следующим шагом может быть национальная сборная. Это мне подойдет, и я этого хочу. У меня есть семья. Работа в клубе не позволила бы мне проводить столько времени с семьей, а у меня маленькие дети", – откровенно признался Хави.
В то же время, амбиции специалиста никуда не исчезли. Вместо клубных трофеев он нацелился на покорение главных международных арен и мечтает попробовать себя на совершенно разных континентах.
Как тренер Хави стремится поучаствовать в чемпионате мира, Евро, Кубке африканских наций и Кубке Азии.
Учитывая специфику работы со сборными, где график матчей менее плотный, чем в клубном календаре, такой шаг позволит Хави идеально сбалансировать личную жизнь и большие футбольные амбиции.
Напомним, что Хави покинул пост наставника "Барселоны" в конце сезона-2023/24 и с тех пор не возглавлял ни одну команду.
Его тренерский путь в настоящее время насчитывает два ключевых этапа:
Ранее мы сообщили, что легендарный тренер заменит Дешама во главе сборной Франции.