rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 20 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Хави объявил, что больше не возглавит ни один европейский клуб
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 18 июля 2026 · 15:15

Хави объявил, что больше не возглавит ни один европейский клуб

Легендарный экс-тренер "Барселоны" объяснил, почему кардинально меняет вектор и где будет работать дальше
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Хави объявил, что больше не возглавит ни один европейский клуб
Хави Эрнандес (фото: x.com/FCBarcelona_es)

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес публично объявил о кардинальном изменении приоритетов в своей карьере. 46-летний испанский специалист, остающийся без работы уже более двух лет, больше не планирует возглавлять ни один европейский гранд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Новые горизонты легенды

Легенда мирового футбола четко дал понять, что ежедневная рутина и давление клубного футбола для него в прошлом. Главная причина такого решения – желание быть ближе к родным.

"Моим следующим шагом может быть национальная сборная. Это мне подойдет, и я этого хочу. У меня есть семья. Работа в клубе не позволила бы мне проводить столько времени с семьей, а у меня маленькие дети", – откровенно признался Хави.

Читайте также: Салах решил, где будет зарабатывать миллионы после "Ливерпуля"

В то же время, амбиции специалиста никуда не исчезли. Вместо клубных трофеев он нацелился на покорение главных международных арен и мечтает попробовать себя на совершенно разных континентах.

Как тренер Хави стремится поучаствовать в чемпионате мира, Евро, Кубке африканских наций и Кубке Азии.

Учитывая специфику работы со сборными, где график матчей менее плотный, чем в клубном календаре, такой шаг позволит Хави идеально сбалансировать личную жизнь и большие футбольные амбиции.

Два года в тени после "Барсы"

Напомним, что Хави покинул пост наставника "Барселоны" в конце сезона-2023/24 и с тех пор не возглавлял ни одну команду.

Его тренерский путь в настоящее время насчитывает два ключевых этапа:

  • "Аль-Садд" (Катар): с 2019 по 2021 год, где испанец успешно начал тренировать после завершения игровой карьеры.
  • "Барселона" (Испания): с 2021 по 2024 год. Во главе родного клуба он сумел выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании в сезоне 2022/23.

Ранее мы сообщили, что легендарный тренер заменит Дешама во главе сборной Франции.

Теги: Футбол Барселона
Главные матчи
ЧМ-2026 Матч завершено
Испания 1:0 Аргентина
ЧМ-2026 Матч завершено
Франция 4:6 Англия
Главные новости
Кто вернул россиян в спорт и где с ними могут пересечься украинцы: список федераций Кто вернул россиян в спорт и где с ними могут пересечься украинцы: список федераций Испания выиграла ЧМ-2026, обыграв беспомощную Аргентину Испания выиграла ЧМ-2026, обыграв беспомощную Аргентину Сборная Украины по баскетболу выиграла Евробаскет U-20 в дивизионе B Сборная Украины по баскетболу выиграла Евробаскет U-20 в дивизионе B
Мнения
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Вадим Шевякин
Почему Испания заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу Вадим Шевякин Спортивный комментатор, журналист, футбольный эксперт
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер