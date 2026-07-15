Конец эпохи: легендарный тренер заменит Дешама во главе сборной Франции
Зинедин Зидан достиг принципиальной договоренности о должности тренера сборной Франции. 54-летний специалист должен сменить на тренерском мостике Дидье Дешама.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетного итальянского инсайдера Николо Скиру.
По информации инсайдера, стороны уже фактически согласовали условия будущего сотрудничества. Официально звездного игрока и тренера представят на этом посту по завершению чемпионата мира-2026.
Трудовое соглашение между Зиданом и Федерацией футбола Франции будет рассчитано до завершения следующего большого форума - чемпионата мира 2030-го года.
Таким образом, последним матчем Дидье Дешама во главе "Ле Бле" будет матч за третье место на этом мундиале.
Наследие Дидье Дешама
Дешам оставляет после себя невероятную статистику и статус одного из самых успешных тренеров в истории французского футбола. Под его руководством "трехцветные" стали чемпионами мира в 2018-м году и победителями Лиги наций-2021.
Также в активе Дешама – финал Евро-2016 и "серебро" чемпионата мира-2022. Всего под руководством специалиста сборная Франции провела 186 матчей, в которых одержала 122 победы, 32 ничьих и потерпела 32 поражения.
Возвращение Зидана
Зинедин Зидан находился без тренерской работы с 2021-го года, когда покинул мадридский "Реал". Его карьера в Испании была триумфальной: за два периода (2016-2018 и 2019-2021) он выиграл 11 трофеев.
Наиболее весомым достижением Зидана стали три победы подряд в Лиге чемпионов (2016, 2017, 2018), что сделало его одним из самых желанных тренеров мира. Теперь легендарного полузащитника ждет самый ответственный вызов в карьере - работа с родной сборной.
Отметим, что Зидан не первый легендарный футболист, который возглавит родную сборную. Ранее мы сообщали, что сборную Хорватии во второй раз возглавил известный тренер. А сборную Уругвая будет спасать главный футбольный идол страны.