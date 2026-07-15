Кінець епохи: легендарний тренер замінить Дешама на чолі збірної Франції

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на авторитетного італійського інсайдера Ніколо Скіру .

За інформацією інсайдера, сторони вже фактично погодили умови майбутньої співпраці. Офіційно ж зіркового гравця та тренера представлять на цій посаді по завершенню чемпіоната світу-2026.

Трудова угода між Зіданом та Федерацією футболу Франції буде розрахована до завершення наступного великого форуму - чемпіонату світу 2030-го року.

Таким чином, останнім матчем Дідьє Дешама нга чолі "Ле Бльо" буде матч за третє місце на цьому мундіалі.

Спадок Дідьє Дешама

Дешам залишає по собі неймовірну статистику та статус одного з найуспішніших тренерів в історії французького футболу. Під його керівництвом "триколірні" стали чемпіонами світу в 2018-му році та переможцями Ліги націй-2021.

Також в активі Дешама - фінал Євро-2016 та "срібло" чемпіонату світу-2022. Загалом під керівництвом фахівця збірна Франції провела 186 матчів, в яких здобула 122 перемоги, 32 нічиї та зазнала 32 поразки.

Повернення Зідана

Зінедін Зідан перебував без тренерської роботи з 2021-го року, відколи залишив мадридський "Реал". Його кар'єра в Іспанії була тріумфальною: за два періоди (2016-2018 та 2019-2021) він виграв 11 трофеїв.

Найбільш вагомим досягненням Зідана стали три поспіль перемоги в Лізі чемпіонів (2016, 2017, 2018), що зробило його одним із найбажаніших тренерів світу. Тепер на легендарного півзахисника чекає найвідповідальніший виклик у кар'єрі - робота з рідною збірною.