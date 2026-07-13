Головний футбольний ідол Уругваю рятуватиме збірну після фіаско на ЧС-2026

Футбольна асоціація Уругваю офіційно визначилася з новим керманичем, який має реанімувати національну команду після нищівного провалу на Мундіалі-2026. Новим головним тренером "Селесте" призначено легендарного Дієго Форлана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетне іспанське видання Marca .

Руїни після Б'єлси

На цій посаді 47-річний фахівець замінив іменитого аргентинця Марсело Б'єлсу. Останній зі скандалом та гучними кулуарними звинуваченнями залишив команду після безславного виступу на груповому етапі ЧС-2026.

Нагадаємо, уругвайці спромоглися набрати лише два очки у групі Н, пропустивши вперед Іспанію та скромне Кабо-Верде, через що вилетіли з турніру, не потрапивши у плей-офф.

Тимчасовий статус та робота на два фронти

Угода з володарем двох "Золотих бутс" та найкращим гравцем ЧС-2010 розрахована на короткий термін – до березня 2027 року. Така обережність босів Асоціації футболу Уругваю (AUF) продиктована декількома обставинами:

Вибори керівництва: Наприкінці 2026 року в асоціації заплановані вибори нового президента. Чинний виконком вирішив не зв'язувати руки майбутній владі довгостроковими контрактами. Навесні наступного року оновлена федерація винесе вердикт щодо повноцінного майбутнього Форлана у збірній.

Наприкінці 2026 року в асоціації заплановані вибори нового президента. Чинний виконком вирішив не зв'язувати руки майбутній владі довгостроковими контрактами. Навесні наступного року оновлена федерація винесе вердикт щодо повноцінного майбутнього Форлана у збірній. Підготовка молоді: Окрім першої команди країни, легендарний форвард паралельно очолить і молодіжну збірну Уругваю U-20.

"Виконком AUF зупинив свій вибір на Дієго. Ми зустрічалися з ним ще у 2022 році, щоб залучити його до проєкту. Він сповнений ентузіазму»", - прокоментував призначення президент асоціації Ігнасіо Алонсо.

Форлан керуватиме головною збірною під час осінніх матчів, а вже у січні 2027 року везтиме уругвайську молодіжку на Кубок Америки U-20.

Несподівані повороти у кар'єрі легенди

Для Форлана це призначення стане третім досвідом самостійної тренерської роботи. Раніше він очолював рідний "Пеньяроль" у 2020 році та "Атенас" у 2021-му. Цікаво, що після паузи в тренерстві легендарний бомбардир у 2024 році встиг шокувати спортивну спільноту, успішно дебютувавши у професійному тенісі на турнірах ITF.

У статусі гравця Форлан залишається недосяжним ідолом для Уругваю: він провів за збірну 112 матчів, забив 36 голів. За його лідерства на полі команда вийшла до півфіналу чемпіонату світу-2010. На клубному рівні нападник підкорив Європу яскравими виступами за "Манчестер Юнайтед", "Вільярреал", "Атлетіко" Мадрид та міланський "Інтер". Наразі саме його беззаперечний авторитет розглядають як єдиний можливий фундамент для припинення хаосу всередині команди.