Главный футбольный идол Уругвая будет спасать сборную после фиаско на ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Уругвая официально определилась с новым тренером, который должен реанимировать национальную команду после сокрушительного провала на Мундиале-2026. Новым главным тренером "Селесте" назначен легендарный Диего Форлан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетное испанское издание Marca .

Руины после Бьелсы

В этой должности 47-летний специалист заменил именитого аргентинца Марсело Бьелсу. Последний со скандалом и громкими кулуарными обвинениями покинул команду после бесславного выступления на групповом этапе ЧМ-2026.

Напомним, уругвайцы смогли набрать всего два очка в группе Н, пропустив вперед Испанию и скромное Кабо-Верде, из-за чего вылетели из турнира, не попав в плей-офф.

Временный статус и работа на два фронта

Соглашение с обладателем двух "Золотых бутс" и лучшим игроком ЧМ-2010 рассчитано на короткий срок – до марта 2027 года. Такая осторожность боссов Ассоциации футбола Уругвая (AUF) продиктована несколькими обстоятельствами:

Выборы руководства: В конце 2026 г. в ассоциации запланированы выборы нового президента. Действующий исполком решил не связывать руки будущей власти долгосрочными контрактами. Весной следующего года обновленная федерация вынесет вердикт по поводу полноценного будущего Форлана в сборной.

В конце 2026 г. в ассоциации запланированы выборы нового президента. Действующий исполком решил не связывать руки будущей власти долгосрочными контрактами. Весной следующего года обновленная федерация вынесет вердикт по поводу полноценного будущего Форлана в сборной. Подготовка молодежи: Помимо первой команды страны легендарный форвард параллельно возглавит и молодежную сборную Уругвая U-20.

"Исполком AUF остановил свой выбор на Диего. Мы встречались с ним еще в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Он полон энтузиазма", - прокомментировал назначение президент ассоциации Игнасио Алонсо.

Форлан будет руководить главной сборной во время осенних матчей, а уже в январе 2027 повезет уругвайскую молодежку на Кубок Америки U-20.

Неожиданные повороты в карьере легенды

Для Форлана это назначение станет третьим опытом самостоятельной тренерской работы. Ранее он возглавлял родной "Пеньяроль" в 2020 году и "Атенас" в 2021-м. Интересно, что после паузы в тренерстве легендарный бомбардир в 2024 году успел шокировать спортивное сообщество, успешно дебютировав в профессиональном теннисе на турнирах ITF.

В статусе игрока Форлан остается недостижимым идолом для Уругвая: он провел за сборную 112 матчей, забил 36 голов. При его лидерстве на поле команда вышла в полуфинал чемпионата мира-2010. На клубном уровне нападающий покорил Европу яркими выступлениями за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Атлетико" Мадрид и миланский "Интер". Сейчас именно его безоговорочный авторитет рассматривают как единственный возможный фундамент для прекращения хаоса внутри команды.