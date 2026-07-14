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Камбэк легенды: известный тренер официально возглавил сборную Хорватии

20:27 14.07.2026 Вт
2 мин
Специалист уже тренировал национальную команду на протяжении шести лет
aimg Малюгин Никита
Камбэк легенды: известный тренер официально возглавил сборную Хорватии Хорватский специалист был без работы с 2024-го года (Фото: Getty Images)
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Славен Билич во второй раз возглавил национальную сборную Хорватии. На этом посту он заменил ушедшего в отставку Златко Далича после неудачи на чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.

Златко Далич покинул занимаемую почти девять лет должность после вылета Хорватии от Португалии на стадии 1/16 финала ЧМ. А уже сейчас стало известно, что новым наставником "клетчатых" станет специалист с опытом работы в сборной.

Славен Билич, покинувший сборную Хорватии в 2012-м году, уже заявил о полном доверии игрокам.

"Я полностью доверяю нашим игрокам. Моя задача – вернуть энергию, амбиции и решительность, чтобы Хорватия оставалась среди мировой футбольной элиты", – подчеркнул специалист.

Билич добавил, что сейчас чувствует себя гораздо более зрелым и опытным тренером, чем во время своего первого прихода в команду.

Карьера Билича

Это уже второе пришествие специалиста на мостик национальной сборной – он руководил главной командой страны в период с 2006-го по 2012-й годы. Его первая каденция была достаточно успешной.

Через шесть лет на тренерском мостике он провел 65 матчей. В его активе – 42 победы и 15 ничьих при всего 8 поражениях.

Как игрок Билич также является культовой фигурой для хорватского футбола. Он отыграл 44 матча за национальную команду и завоевал "бронзу" на историческом для страны чемпионате мира 1998-го года.

Тренерское наследие специалиста

После 2012 года хорватский специалист имел насыщенную клубную карьеру. Он тренировал английские "Вест Хэм", "Вест Бромвич" и "Уотфорд". А также – московский "Локомотив" (2012-2013), "Бешикташ", "Аль-Иттихад" и "Бейцзин Гоань".

Однако последним местом работы 57-летнего тренера был саудовский клуб "Аль-Фатех". Он возглавлял клуб в течение одного сезона-2023/24, после чего находился в творческом отпуске.

Напомним, что этот чемпионат мира по футболу вызвал целый ряд отставок главных тренеров. А некоторые из сборных уже узнали имена новых наставников.

В частности, сборную Мексики возглавил легенда мексиканского футбола и "Барселоны". Так же на мостике сборной Уругвая оказался один из главных идолов страны.

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