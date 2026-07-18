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Футбол 18 липня 2026 · 15:15

Хаві оголосив, що більше не очолить жоден європейський клуб

Легендарний екс-тренер "Барселони" пояснив, чому кардинально змінює вектор і де працюватиме далі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Хаві оголосив, що більше не очолить жоден європейський клуб
Хаві Ернандес (фото: x.com/FCBarcelona_es)

Колишній головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес публічно оголосив про кардинальну зміну пріоритетів у своїй кар'єрі. 46-річний іспанський фахівець, який залишається без роботи вже понад два роки, більше не планує очолювати жоден європейський гранд.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Нові горизонти легенди

Легенда світового футболу чітко дав зрозуміти, що щоденна рутина та тиск клубного футболу наразі для нього в минулому. Головна причина такого рішення – бажання бути ближче до найрідніших.

"Моїм наступним кроком може бути національна збірна. Це мені підійде, і я цього хочу. У мене є сім'я. Робота у клубі не дозволила би мені проводити стільки часу з родиною, а у мене маленькі діти", - відверто зізнався Хаві.

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Водночас амбіції фахівця нікуди не зникли. Замість клубних трофеїв він націлився на підкорення головних міжнародних арен і мріє спробувати себе на абсолютно різних континентах.

Як тренер Хаві прагне взяти участь у чемпіонаті світу, Євро, Кубку африканських націй та Кубку Азії.

Враховуючи специфіку роботи зі збірними, де графік матчів є менш щільним, ніж у клубному календарі, такий крок дозволить Хаві ідеально збалансувати особисте життя та великі футбольні амбіції.

Два роки в тіні після "Барси"

Нагадаємо, що Хаві залишив посаду наставника "Барселони" наприкінці сезону-2023/24 і з того часу не очолював жодну команду.

Його тренерський шлях наразі налічує два ключові етапи:

  • "Аль-Садд" (Катар): з 2019 по 2021 рік, де іспанець успішно розпочав тренувати після завершення ігрової кар'єри.
  • "Барселона" (Іспанія): з 2021 по 2024 рік. На чолі рідного клубу він зумів виграти Ла Лігу та Суперкубок Іспанії в сезоні-2022/23.

Раніше ми повідомили, що легендарний тренер замінить Дешама на чолі збірної Франції.

Теги: Футбол Барселона
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