Бывший главный тренер "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не планирует возвращаться на тренерский мостик каталонского клуба. Испанский специалист также признался, что пока не знает, когда возобновит профессиональную деятельность.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Bundesliga Magazine

Что сказал Гвардиола о "Барселоне"

В разговоре с Bundesliga Magazine 55-летний наставник вспомнил период работы в мюнхенской "Баварии" и ответил на вопрос о возможном возвращении в бывшие клубы.

Когда разговор зашел о "Барселоне", Гвардиола высказался категорически.

"Я не вернусь в "Барселону" как тренер", – заявил испанец.

В то же время, возможность нового этапа работы в "Баварии" он не отверг. Гвардиола также высоко оценил деятельность нынешнего наставника мюнхенцев Венсана Компани, ранее выступавшего под его руководством в "Манчестер Сити".

Испанец отметил, что с удовольствием наблюдает за игрой немецкой команды и считает Компани отличным тренером.

Почему Гвардиола не торопится возвращаться к футболу

После десяти лет работы в Манчестер Сити испанский специалист решил сделать перерыв в карьере.

В интервью он признался, что пока не определился с ее продолжительностью.

"В прошлый раз мне понадобился целый год, чтобы восстановить силы. На этот раз я действительно не знаю, сколько это будет продолжаться", – рассказал Гвардиола.

Тренер отметил, что теперь больше времени для семьи, друзей и личных увлечений.

Он также продолжает следить за европейским футболом, в частности, за выступлениями "Баварии" в Бундеслиге.

Ранее Гвардиола допускал, что следующим этапом его карьеры может стать работа с сборной.

Чем запомнилась работа Гвардиолы в "Барселоне"

Пеп Гвардиола возглавлял основную команду "Барселоны" с 2008 по 2012 год.

За четыре сезона каталонцы под его руководством получили 14 трофеев, в том числе:

Три титула чемпиона Испании

Два Кубка Испании

Две победы в Лиге чемпионов

Три Суперкубка Испании

Два Суперкубка УЕФА

Два клубных чемпионата мира

В сезоне-2008/09 "Барселона" выиграла чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов, оформив исторический требл.

После ухода из каталонского клуба Гвардиола тренировал "Баварию" в 2013-2016 годах, а затем в течение десяти сезонов работал в "Манчестер Сити".