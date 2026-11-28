Колишній головний тренер "Барселони", "Баварії" та "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола заявив, що не планує повертатися на тренерський місток каталонського клубу. Іспанський фахівець також зізнався, що поки не знає, коли відновить професійну діяльність.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Bundesliga Magazine

Що сказав Гвардіола про "Барселону"

У розмові з Bundesliga Magazine 55-річний наставник згадав період роботи в мюнхенській "Баварії" та відповів на запитання щодо можливого повернення до колишніх клубів.

Коли розмова зайшла про "Барселону", Гвардіола висловився категорично.

"Я не повернуся до "Барселони" як тренер", – заявив іспанець.

Водночас можливість нового етапу роботи в "Баварії" він не відкинув. Гвардіола також високо оцінив діяльність нинішнього наставника мюнхенців Венсана Компані, який раніше виступав під його керівництвом у "Манчестер Сіті".

Іспанець наголосив, що із задоволенням спостерігає за грою німецької команди та вважає Компані чудовим тренером.

Чому Гвардіола не поспішає повертатися до футболу

Після десяти років роботи в "Манчестер Сіті" іспанський фахівець вирішив зробити перерву в кар'єрі.

В інтерв'ю він зізнався, що наразі не визначився з її тривалістю.

"Минулого разу мені знадобився цілий рік, щоб відновити сили. Цього разу я справді не знаю, скільки це триватиме", – розповів Гвардіола.

Тренер зазначив, що тепер має більше часу для сім'ї, друзів та особистих захоплень.

Він також продовжує стежити за європейським футболом, зокрема за виступами "Баварії" в Бундеслізі.

Раніше Гвардіола допускав, що наступним етапом його кар'єри може стати робота з національною збірною.

Чим запам'яталася робота Гвардіоли в "Барселоні"

Пеп Гвардіола очолював основну команду "Барселони" з 2008 до 2012 року.

За чотири сезони каталонці під його керівництвом здобули 14 трофеїв, зокрема:

Три титули чемпіона Іспанії

Два Кубки Іспанії

Дві перемоги в Лізі чемпіонів

Три Суперкубки Іспанії

Два Суперкубки УЄФА

Два клубні чемпіонати світу

У сезоні-2008/09 "Барселона" виграла чемпіонат Іспанії, Кубок країни та Лігу чемпіонів, оформивши історичний требл.

Після відходу з каталонського клубу Гвардіола тренував "Баварію" у 2013–2016 роках, а згодом протягом десяти сезонів працював у "Манчестер Сіті".