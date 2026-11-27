Мацей Кендзьорек поділився враженнями від перших тижнів роботи на чолі київського "Динамо". Польський наставник розповів про атмосферу всередині колективу, шалений тиск відповідальності та амбітні плани в особливий для клубу сезон.

Що вразило поляка в "Динамо"

Мацей Кендзьорек зізнався, що на старті самостійної роботи в Києві його приємно вразило ставлення персоналу та готовність працівників клубу допомагати тренерському штабу в робочих процесах.

"Є підтримка з боку клубу, тому що я був дуже позитивно здивований тим, наскільки добрими були люди, як вони хотіли допомогти, скільки доброти я зустрів, скільки речей нам вдалося змінити до першого матчу, перед другим матчем, перед третім матчем. Такі дрібні деталі мали величезний вплив на кінцевий результат, і за це я безмежно вдячний людям у клубі, тому що вони справді роблять чудову роботу. Однак ми усвідомлюємо, скільки нам ще потрібно змінити, і це відбувається", – зазначив фахівець.

Відповідальність та нова історія

Польський спеціаліст підкреслив масштаб "Динамо" у Східній Європі та його особливе значення для українських уболівальників. За його словами, це відчувається на кожному поєдинку незалежно від місця проведення.

"Динамо" – якщо не найбільший, то точно один із найбільших клубів у цій частині Європи. Це історично видатний клуб, який багато значить, і це зрозуміло, коли ти там. Ви можете бачити, наскільки важливою частиною українського життя є "Динамо", наскільки воно цікаве. Незалежно від того, граємо ми вдома чи на виїзді", – поділився Кендзьорек.

Наставник додав, що чудово усвідомлює тиск результату, але прагне залишити власний слід у літописі команди.

"Я дуже радий бути там, де я є. Я відчуваю цю відповідальність, яка на мене тисне, але я хотів би написати нову частину цієї історії" – зізнався він.

Мацей Кендзьорек став біля керма "Динамо" 19 жовтня 2026 року, замінивши на цій посаді Ігоря Костюка, у штабі якого раніше працював асистентом. У сезон 100-річчя клубу кияни зосереджені виключно на виступах в українській Прем'єр-лізі. Під керівництвом польського фахівця "біло-сині" вже провели п'ять поєдинків, здобувши три перемоги, один раз зігравши внічию та зазнавши однієї поразки.