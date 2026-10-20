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Футбол 20 октября 2026 · 19:50

Горький праздник: Григорчук проиграл "Заре" в важном для себя матче

Юбилейный поединок наставника "Черноморца" завершился поражением от луганского клуба
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Горький праздник: Григорчук проиграл "Заре" в важном для себя матче
Григорчук больше всего времени в УПЛ провел во главе "моряков" (Фото: fcchornomorets, Instagram)

В субботу, 17 октября, "Черноморец" уступил "Заре" со счетом 1:2 в девятом туре УПЛ. Для главного тренера одесситов Романа Григорчука эта встреча стала 200-й в элитном дивизионе Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Драматическая концовка в юбилейном матче

Матч против "Зари" стал 200-м для Романа Григорчука в УПЛ в тренерской карьере. В то же время специалист провел уже 170 поединков во главе "Черноморца" в элитном дивизионе украинского футбола.

Впрочем, отметить юбилей победой одесситам не удалось. Команды обменялись голами в первом тайме, а после перерыва "Черноморец" пропустил решающий мяч на 89-й минуте и проиграл со счетом 1:2.

Статистика Григорчука в УПЛ

В 200 матчах украинской Премьер-лиги команды под руководством Григорчука одержали 68 побед, 50 раз сыграли вничью и потерпели 82 поражения.

За время работы в Украине 61-летний тренер возглавлял три клуба: одесский "Черноморец", запорожский "Металлург" и ЛНЗ.

Ранее мы сообщали, что Суркис определился с будущим тренером в "Динамо".

Теги: Футбол Черноморец УПЛ
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