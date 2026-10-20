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Футбол 20 жовтня 2026 · 19:50

Гірке свято: Григорчук програв "Зорі" у важливому для себе матчі

Ювілейний поєдинок наставника "Чорноморця" завершився поразкою від луганського клубу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гірке свято: Григорчук програв "Зорі" у важливому для себе матчі
Григорчук найбільше часу в УПЛ провів на чолі "моряків" (Фото: fcchornomorets, Instagram)

В суботу, 17 жовтня, "Чорноморець" поступився "Зорі" з рахунком 1:2 у дев’ятому турі УПЛ. Для головного тренера одеситів Романа Григорчука ця зустріч стала 200-ю в елітному дивізіоні України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Драматична кінцівка в ювілейному матчі

Матч проти "Зорі" став 200-м для Романа Григорчука в УПЛ у тренерській кар’єрі. Водночас фахівець провів уже 170 поєдинків на чолі "Чорноморця" в елітному дивізіоні українського футболу.

Втім, відзначити ювілей перемогою одеситам не вдалося. Команди обмінялися голами в першому таймі, а після перерви "Чорноморець" пропустив вирішальний м’яч на 89-й хвилині та програв із рахунком 1:2.

Статистика Григорчука в УПЛ

У 200 матчах української Прем’єр-ліги команди під керівництвом Григорчука здобули 68 перемог, 50 разів зіграли внічию та зазнали 82 поразок.

За час роботи в Україні 61-річний тренер очолював три клуби: одеський "Чорноморець", запорізький "Металург" і ЛНЗ.

Раніше ми повідомляли, що Суркіс визначився з майбутнім тренером в "Динамо".

Теги: Футбол Черноморец УПЛ
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