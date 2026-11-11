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Футбол 11 ноября 2026 · 12:49

Экс-форвард "Динамо" собрал более 200 тысяч евро для семьи погибшего соотечественника

Фран Соль организовал благотворительный сбор после смерти нападающего "Тенерифе" Хесуса де Мигеля
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Экс-форвард "Динамо" собрал более 200 тысяч евро для семьи погибшего соотечественника
Испанец во время выступлений за киевлян (Фото: frank_sol9, Instagram)

Бывший нападающий киевского "Динамо" Фран Соль собрал более 200 тысяч евро в помощь семье испанского футболиста Хесуса де Мигеля, скончавшегося после столкновения с голкипером "Андорры" во время матча Сегунды. Благотворительная кампания уже приблизилась к отметке в три четверти запланированной суммы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на благотворительный сбор от Франа Соля на площадке GoFundMe.

Фран Соль собрал более 200 тысяч евро

Бывший футболист "Динамо" решил не ограничиваться словами поддержки в адрес семьи де Мигеля и создал отдельную кампанию на платформе GoFundMe.

Цель сбора составляет 300 тысяч евро. Сейчас уже удалось привлечь более 211 тысяч евро благодаря более 5,2 тысяч пожертвований.

Все средства будут направлены на поддержку ребенка, жены и родителей погибшего футболиста.

Экс-форвард &quot;Динамо&quot; собрал более 200 тысяч евро для семьи погибшего соотечественника
Сбор для семьи Хесуса де Мигеля

Хесус де Мигель скончался после столкновения с вратарем

Трагедия произошла в начале ноября во время матча испанской Сегунды между "Тенерифе" и "Андоррой". В компенсированное время Хесус де Мигель столкнулся с голкипером соперников Хесусом Овоно.

После эпизода нападавшего госпитализировали, однако медикам не удалось спасти его жизнь. О смерти 30-летнего футболиста "Тенерифе" сообщил 3 ноября.

Кто поддержал семью погибшего футболиста

Наибольший вклад в благотворительный сбор, согласно странице GoFundMe, внес президент "Кадиса" Карл Кристиан Септьен Штуте - он пожертвовал 15 тысяч евро.

К инициативе присоединились известные испанские футболисты, среди которых Педро Порро, Алекс Ремиро, Марк Бартра, Борха Иглесиас, Альваро Мората и Диего Льоренте.

Фран Соль выступал за "Тенерифе" и "Динамо"

Напомним, Фран Соль защищал цвета "Тенерифе" на правах аренды из киевского "Динамо" в сезоне-2020/21.

В составе столичного клуба испанец провел 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полиция Испании расследует смерть футболиста "Тенерифе" после столкновения на футбольном поле.

Теги: Футбол
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