Полиция Испании расследует смерть футболиста "Тенерифе" после столкновения на футбольном поле

Испанская полиция начала расследование возможного непреднамеренного убийства после смерти нападающего "Тенерифе" Хесуса де Мигеля. Футболист умер в результате столкновения с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно во время матча команд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Полиция выясняет обстоятельства гибели футболиста

Испанские правоохранители начали расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента, приведшего к смерти 30-летнего Хесуса де Мигеля. К делу также будут привлечены прокуроры.

Следователи проверяют обстоятельства столкновения нападающего "Тенерифе" с голкипером "Андорры" Хесусом Овоно и последовавшие за ним события.

Футболист скончался после столкновения во время матча

Трагический инцидент произошел в конце встречи между "Тенерифе" и "Андоррой". Де Мигель пытался начать контратаку, а вратарь соперников покинул пределы штрафной, чтобы перехватить мяч. В результате игроки столкнулись.

После эпизода нападавший упал на газон без сознания. У него произошла остановка сердца. Медики провели реанимационные мероприятия прямо на поле, после чего футболиста доставили в больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти игрока не удалось. Хесус де Мигель скончался в 08:00 во вторник, 3 ноября.

Что означает начало расследования

Сам факт начала производства не означает, что стражи порядка установили признаки преступления или определили, кто несет ответственность за смерть футболиста.

Подобное судебное расследование является стандартной процедурой в случаях смерти по неестественным причинам, в частности, в результате несчастных случаев.

Главный прокурор Санта-Крус-де-Тенерифе Хосе Луис Санчес-Гауреги в комментарии испанскому агентству EFE заявил, что уголовное преследование Овоно "очень маловероятно".

По его словам, травмы, полученные во время спортивных соревнований обычно не становятся основанием для уголовной ответственности.