Есть основания для оптимизма: Костюк подвел итог матчу против ПАОК

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал результаты первого матча против греческого ПАОКа. Специалист рассказал о кадровом решении по Герреро, шансах на выход в следующий раунд и позорном поступке фанатов соперника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Динамо" Киев .

Анализ игры и оптимизм перед ответным матчем

По словам наставника "бело-синих", ключевым фактором поражения в первом тайме стали собственные ошибки и брак во время передач, которыми умело воспользовался опытный соперник. Однако после перерыва киевлянам удалось перестроить схему и перехватить инициативу.

"Реализация нас подвела, но то, что мы увидели во втором тайме, дает основания для оптимизма. С этой командой можно играть, шансы у нас есть", - подчеркнул Игорь Костюк.

Также тренер отметил игру Эдуардо Герреро на левом фланге атаки. Панамец надежно отработал в защите и организовал эпизод с забитым мячом Владимира Бражко, хотя от него ждут большей остроты в передней линии.

Пути к улучшению

Именно избегание ошибок, по мнению Костюка, является главным аспектом, в который киевляне могут добавить. Исправление этого момента способно значительно улучшить игру команды в обороне.

"Необходимо избегать таких ошибок, быстрее перестраиваться и реагировать на потери мяча. В атаке, по моему мнению, у нас есть потенциал, поэтому внесем определенные изменения. В первом тайме мы не слишком агрессивно действовали в атаке, но нужно отдать должное сопернику - он хорошо перестраивался и контролировал мяч", - добавил наставник "Динамо".

Скандал с российским флагом на трибунах

После завершения поединка футболисты "Динамо" и украинские фанаты направились в гостевой сектор греческой команды из-за возмущения поведением греков, которые демонстративно вывесили флаг страны-агрессорки.

"Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они намеренно принесли российский флаг. Это люди, которые не понимают, что в нашей стране идет война, которая приносит огромные страдания: разрушаются дома, гибнут наши люди, женщины, дети. Очень неприятная ситуация", - резюмировал наставник киевлян.

И поблагодарил ВСУ за то, что украинские клубы могут представлять страну на международной арене.