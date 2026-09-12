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Футбол 12 сентября 2026 · 23:13

Джокер Морейра: "Милан" феерически спасся от поражения в матче с "Лацио"

"Россо-нерри" проигрывали 0:2, но взяли очки в римском матче
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Джокер Морейра: "Милан" феерически спасся от поражения в матче с "Лацио"
Диего Морейра оформил дубль через три минуты (фото: ФК "Милан")
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В матче 4-го тура Серии А "Милан" сумел избежать поражения в противостоянии с "Лацио". Героем матча стал 22-летний бельгийский футболист Диего Морейра, который оформил дубль всего через три минуты и принес зачетный бал своей команде. Матч "Лацио" – "Милан" завершился со счетом 2:2.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча "Лацио" – "Милан"

Команда Дженнаро Гаттузо быстро вышла вперед: уже на 10-й минуте Маттео Канчеллери запер аккуратный пас Дзакканьи на дальней стойке. В этом эпизоде защита "Милана" провалилась полностью – игрок остался перед воротами в одиночестве.

Второй мяч "Лацио" забил незадолго до перерыва: Тиджани Нослин оказался на линии вратарской, запирая очередную передачу в зону перед воротами. Его удар частично отразил Меньян, после этого сейву мяч попал в поперечину, однако Нослину никто не помешал сыграть на добивании – 2:0.

Рубен Аморим после перерыва произвел замену, которая оказала большое влияние на игру: вместо Эступиньяна вышел Диего Морейра. Именно этот парень стал героем матча: за три минуты он забил два мяча, сравняв счет. Однако развить этот успех "Милан" не смог, как "Лацио" не отошел от этого двойного удара.

Серия А. 4-й тур

Лацио – Милан – 2:2

Голы: Канчеллери, 10; Нослин, 39 – Морейра, 65, 67.

Кто такой Диего Морейра

Бельгийский футболист перебрался в "Милан" менее месяца назад. Ранее он выступал за французский "Страсбург". Любопытно, что Морейра воспитывался в системе бельгийского "Стандарда". В 2020 году он перешел в "Бенфику".

После трех сезонов в Лиссабоне, Диего стал игроком "Челси". Однако закрепиться на "Стемфорд Бридж" ему не удалось, поэтому футболист постоянно играл в аренде: сначала в "Лионе", а затем в "Страсбурге", который, в конце концов, выкупил его контракт за 8,5 миллиона евро.

За трансфер Морейры "Милан" заплатил 50 миллионов евро. Эти два гола стали для футболиста первыми в футболке итальянского гранда.

Ранее мы сообщали о результатах матчей АПЛ: Егор Ярмолюк отметился результативной передачей за "Брентфорд" .

Теги: Милан Лацио Футбол
Главные матчи
Серия А 12 сентября 19:00
Лацио - : - Милан
АПЛ 12 сентября 22:00
Сандерленд - : - Арсенал
Лига 1 12 сентября 21:45
Париж - : - Лион
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