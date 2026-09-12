Джокер Морейра: "Мілан" феєрично врятувався від поразки в матчі з "Лаціо"

У матчі 4-го туру Серії А "Мілан" зумів уникнути поразки у протистоянні із "Лаціо". Героєм матчу став 22-річний бельгійський футболіст Дієго Морейра, який оформив дубль лише за три хвилини і приніс заліковий бал своїй команді. Матч "Лаціо" – "Мілан" завершився із рахунком 2:2.

Хід матчу "Лаціо" – "Мілан"

Команда Дженнаро Гаттузо швидко вийшла вперед: вже на 10-й хвилині Маттео Канчелльєрі замкнув акуратний пас Дзакканьї на дальній стійці. У цьому епізоді захист "Мілана" провалився повністю – гравець залишився перед воротами на самоті.

Другий м'яч "Лаціо" забив незадовго до перерви: Тіджані Нослін опинився на лінії воротарського майданчику, замикаючи чергову передачу в зону перед воротами. Його удар частково відбив Меньян, після цього сейву м'яч влучив у поперечку, однак Носліну ніхто не завадив зіграти на добиванні – 2:0.

Рубен Аморім по перерві зробив заміну, яка здійснила великий вплив на гру: замість Еступіньяна вийшов Дієго Морейра. Саме цей хлопець став героєм матчу: впродовж трьох хвилин він забив два м'ячі, зрівнявши рахунок. Однак розвинути цей успіх "Мілан" не зміг, як і "Лаціо" не відійшов від цього подвійного удару.

Серія А. 4-й тур

Лаціо – Мілан – 2:2

Голи: Канчелльєрі, 10; Нослін, 39 – Морейра, 65, 67.

Хто такий Дієго Морейра

Бельгійський футболіст перебрався до "Мілану" менше місяця тому. Раніше він виступав за французький "Страсбур". Цікаво, що Морейра виховувався в системі бельгійського "Стандарду". У 2020 році він перейшов до "Бенфіки".

Після трьох сезонів у Лісабоні, Дієго став гравцем "Челсі". Однак закріпитися на "Стемфорд Брідж" йому не вдалося, відтак футболіст постійно грав в оренді: спочатку у "Ліоні", а потім у "Страсбурзі", який, зрештою, викупив його контракт за 8.5 мільйони євро.

Відзначимо, що за трансфер Морейри "Мілан" заплатив 50 мільйонів євро. Ці два голи стали для футболіста першими у футболці італійського гранда.