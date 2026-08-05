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Футбол 05 августа 2026 · 20:24

Два клуба Роналду сошлись в спарринге: португалец шокированно смотрел с трибун (видео)

Испанская "Альмерия" всухую переиграла "Аль-Наср"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Два клуба Роналду сошлись в спарринге: португалец шокированно смотрел с трибун (видео)
Криштиану Роналду (фото: Getty Images)

Криштиану Роналду оказался в уникальной ситуации: саудовский "Аль-Наср", за который выступает португалец, уступил в спарринге испанской "Альмерии", где сам форвард является совладельцем.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

"Раздвоение" Роналду

Товарищеский поединок прошел в Португалии на базе местной федерации футбола. После безголевого первого тайма представитель испанской Сегунды перехватил инициативу и решил судьбу встречи в начале второй половины игры.

На 51-й минуте счет открыл Дайдзиро Чирино, а уже через десять минут Адриан Эмбарба уверенно реализовал пенальти, установив окончательный результат – 2:0 в пользу испанцев.

Главная звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду за поединком наблюдал исключительно с трибун. Примечательно, что 41-летний португалец является совладельцем "Альмерии": в феврале текущего года он приобрел 25% акций испанского клуба.

Почему не играл португалец

Роналду не попал в заявку на матч из-за удлиненного отпуска. Форвард лишь недавно вернулся в расположение клуба после выступлений за национальную сборную Португалии на чемпионате мира-2026, поэтому тренерский штаб предоставил ему дополнительное время для восстановления.

Для "Аль-Насра", который летом возглавил новый главный тренер Анге Постекоглу, это уже третье поражение в четырех контрольных поединках летнего сбора. Ранее саудовский коллектив также уступил "Бенфике B" (1:2) и "Эштрела Амадоре" (2:4), одержав лишь одну победу над "Меридой" (2:0).

Ранее мы рассказали, как Михаил Мудрик вернулся в состав "Челси" в матче с "Ювентусом".

Теги: Футбол Криштиану Роналду
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