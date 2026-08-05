Два клуби Роналду зійшлися в спарингу: португалець шоковано дивився з трибун (відео)

Кріштіану Роналду опинився в унікальній ситуації: саудівський "Аль-Наср", за який виступає португалець, поступився у спарингу іспанській "Альмерії", де сам форвард є співвласником.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.
Товариський поєдинок відбувся в Португалії на базі місцевої федерації футболу. Після безгольового першого тайму представник іспанської Сегунди перехопив ініціативу та вирішив долю зустрічі на початку другої половини гри.
На 51-й хвилині рахунок відкрив Дайдзіро Чіріно, а вже за десять хвилин Адріан Ембарба впевнено реалізував пенальті, встановивши остаточний результат – 2:0 на користь іспанців.
Головна зірка "Аль-Насра" Кріштіану Роналду за поєдинком спостерігав виключно з трибун. Примітно, що 41-річний португалець є співвласником "Альмерії": у лютому поточного року він придбав 25% акцій іспанського клубу.
Роналду не потрапив до заявки на матч через подовжену відпустку. Форвард лише нещодавно повернувся до розташування клубу після виступів за національну збірну Португалії на чемпіонаті світу-2026, тож тренерський штаб надав йому додатковий час для відновлення.
Для "Аль-Насра", який влітку очолив новий головний тренер Анге Постекоглу, це вже третя поразка в чотирьох контрольних поєдинках літнього збору. Раніше саудівський колектив також поступився "Бенфіці B" (1:2) та "Ештрелі Амадорі" (2:4), здобувши лише одну перемогу над "Мерідою" (2:0).
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