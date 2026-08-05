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Футбол 05 серпня 2026 · 20:24

Два клуби Роналду зійшлися в спарингу: португалець шоковано дивився з трибун (відео)

Іспанська "Альмерія" всуху переграла "Аль-Наср"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Два клуби Роналду зійшлися в спарингу: португалець шоковано дивився з трибун (відео)
Кріштіану Роналду (фото: Getty Images)

Кріштіану Роналду опинився в унікальній ситуації: саудівський "Аль-Наср", за який виступає португалець, поступився у спарингу іспанській "Альмерії", де сам форвард є співвласником.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

"Роздвоєння" Роналду

Товариський поєдинок відбувся в Португалії на базі місцевої федерації футболу. Після безгольового першого тайму представник іспанської Сегунди перехопив ініціативу та вирішив долю зустрічі на початку другої половини гри.

На 51-й хвилині рахунок відкрив Дайдзіро Чіріно, а вже за десять хвилин Адріан Ембарба впевнено реалізував пенальті, встановивши остаточний результат – 2:0 на користь іспанців.

Головна зірка "Аль-Насра" Кріштіану Роналду за поєдинком спостерігав виключно з трибун. Примітно, що 41-річний португалець є співвласником "Альмерії": у лютому поточного року він придбав 25% акцій іспанського клубу.

Чому не грав португалець

Роналду не потрапив до заявки на матч через подовжену відпустку. Форвард лише нещодавно повернувся до розташування клубу після виступів за національну збірну Португалії на чемпіонаті світу-2026, тож тренерський штаб надав йому додатковий час для відновлення.

Для "Аль-Насра", який влітку очолив новий головний тренер Анге Постекоглу, це вже третя поразка в чотирьох контрольних поєдинках літнього збору. Раніше саудівський колектив також поступився "Бенфіці B" (1:2) та "Ештрелі Амадорі" (2:4), здобувши лише одну перемогу над "Мерідою" (2:0).

Раніше ми розповіли, як Михайло Мудрик повернувся в склад "Челсі" у матчі з "Ювентусом".

Теги: Футбол Криштиану Роналду
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