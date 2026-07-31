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Футбол 31 июля 2026 · 11:27

Драматический вылет ЛНЗ из Лиги конференций: Пономарев откровенно объяснил провал в серии пенальти

Наставник черкащан раскрыл причину запоздалых замен в игре
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Драматический вылет ЛНЗ из Лиги конференций: Пономарев откровенно объяснил провал в серии пенальти
Виталий Пономарев (фото: ФК ЛНЗ)

Черкасский ЛНЗ остановился в шаге от прохода дальше в своем дебютном еврокубковом сезоне. Главный тренер украинской команды Виталий Пономарев откровенно подвел итоги тяжелого противостояния с бельгийским "Гентом".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию.

Причина поздних замен и упущенный шанс

Основное и дополнительное время решающего матча квалификации Лиги конференций завершилось с сухими нулями на табло. Судьба путевки в следующий раунд решалась в серии послематчевых 11-метровых , где черкащане уступили со счетом 2:4. Отвечая на вопрос о поздних заменах, Пономарев отметил, что структура игры не требовала преждевременных вмешательств.

"В такую игру было сложно войти, поэтому находившиеся на поле футболисты достаточно качественно играли согласно нашей установке на матч. Конечно, можно было изменить тактику раньше, но после матча можно только обсуждать", - подчеркнул специалист.

Отдельное внимание наставник уделил вышедшему на поле специально под пенальти Егору Твердохлебу, который не смог реализовать свой шанс. Тренер заверил, что раздевалка полностью на стороне игрока.

"Любой игрок может ошибиться. Вся команда поддерживает Егора, потому что с каждым такое может произойти. Конечно, мы будем на него рассчитывать дальше", - заверил тренер.

Колоссальный опыт и новые вызовы в УПЛ

Несмотря на вылет из турнира, Пономарев положительно оценил уровень самоотдачи своих подопечных в дуэли с опытным европейским соперником. Черкасский клуб получил важный опыт игры под давлением заполненных трибун, что станет крепким фундаментом для выступлений на внутренней арене.

Наставник также убежден, что внутренний чемпионат будет очень конкурентным, поскольку многие команды существенно усилились и имеют высокие амбиции.

"Есть команды, как "Шахтер", "Полесье", "Харьков", киевское "Динамо" – у них есть качественные футболисты и большие бюджеты. Но нужно брать хорошее из таких матчей, анализировать и сразу делать выводы для следующей игры в чемпионате", - подытожил Пономарев.

Ранее главный тренер киевского "Динамо" назвал главную причину поражения от ПАОКа в Лиге Европы.

Теги: Футбол Лига конференций УЕФА ЛНЗ
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