Дебютанты, Джордан и Супер Кауан: символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии Sport RBC.UA

1 тур УПЛ: результаты матчей

Первый уик-энд УПЛ нового сезона уже позади. Матчи стартового тура растянулись на четыре дня: с пятницы и до понедельника. Еще одна игра была перенесена на декабрь: именно тогда "Динамо" сыграет с "Левым Берегом". Это решение принято из-за участия киевлян в квалификационных матчах еврокубков.

Итак, в первый день "Заря" победила "Колос" (2:0), а в субботу "Кривбасс" дома потерпел разгромное поражение от "Карпат" (1:4). В свою очередь, ФК "Харьков" вырвал победу у "Вереса" (1:0) .

В воскресенье "Черноморец" дома уступил "Полесью" (1:2) , а в противостоянии "Эпицентра" и "Оболони" была зафиксирована разгромная победа камянец-подольской команды (3:0).

В конце концов, в понедельник "Буковина" и ЛНЗ расписали нулевую ничью. А вот "Шахтер" прогнозируемо разбил "Кудровку" (5:1) .

Редакция Sport RBC.UA составила свою символическую сборную 1-го тура УПЛ.

Свои версии выразили Даниил Вереитин, Андрей Костенко, Никита Малюгин, а также наши колумнисты Кирилл Круторогов и Евгений Назаренко.

Символическая сборная 1 тура УПЛ

Даниил Вереитин: Валентин Горох ("Верес") - Илья Крупский (ФК "Харьков"), Назарий Муравский (ЛНЗ), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Педро Энрике ("Шахтер") - Иван Калюжный (ФК "Харьков"), Гиорги Робакидзе ("Черноморец"), Олег Очеретько ("Шахтар") – Владислав Велетень ("Полесье"), Кауан Элиас ("Шахтер"), Ян Костенко ("Карпаты").

Андрей Костенко: Герман Пеньков ("Буковина") – Александр Климец ("Эпицентр"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Андерсон Джордан ("Заря"), Илья Крупский ("Харьков") – Алиссон ("Шахтер"), Иван Нестеренко ("Заря"), Владислав Велетень ("Полесье"), Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр), Кауан Элиас (Шахтер), Ян Костенко (Карпаты).

Никита Малюгин: Валентин Горох ("Верес") - Борис Крушинский ("Полесье"), Андерсон Джордан ("Заря"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Богдан Михайличенко ("Полесье") - Иван Калюжный (ФК "Харьков"), Гиорги Робакидзе ("Черноморец"), Кауан Элиас ("Шахтер") – Рамик Гаджиев (ФК "Харьков"), Ян Костенко ("Карпаты"), Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр").

Кирилл Круторогов: Георгий Ермаков (ФК "Харьков") - Илья Крупский (ФК "Харьков"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Андерсон Джордан ("Заря"), Роман Вантух ("Карпаты") - Гиорги Робакидзе ("Черноморец"), Амбросий Чачуа ("Карпаты") – Алиссон ("Шахтер"), Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр"), Владислав Велетень ("Полесье") - Кауан Элиас ("Шахтер").

Евгений Назаренко : Георгий Ермаков (ФК "Харьков") - Илья Крупский (ФК "Харьков"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Никита Безуглый ("Буковина"), Роман Вантух ("Карпаты") - Амбросий Чачуа ("Карпаты"), Алиссон ("Шахтар"), Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр") – Рамик Гаджиев (ФК "Харьков"), Кауан Элиас ("Шахтер"), Владислав Велетень("Полесье").

Таким образом, сразу все респонденты включили в свою символическую сборную бразильца Кауана Элиаса из "Шахтера", отличившегося хет-триком в матче с "Кудровкой". Интересно, что определить лучшего голкипера тура стало проблематично, ведь и Валентин Горох, и Георгий Ермаков набрали по два голоса, а Герман Пеньков – один.

Кауан Эллиас (фото: ФК "Шахтер")

Интересно, что так же, как и Кауан Элиас, во всех составах оказался капитан "Карпат" Владислав Бабогло, который помог своей команде надежно отыграть в гостях у "Кривбасса", а еще и забил один из четырех мячей своей команды.

Лучшие бомбардиры УПЛ

После первого тура уже есть и таблица бомбардиров УПЛ. Ее возглавил Кауан Элиас и с тремя мячами. На один меньше у Хоакина Сифуэнтеса из "Эпицентра". Еще 15 футболистов забили по одному мячу.

3 - Кауан Эллиас ("Шахтер")

2 - Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр")

1 - Лука Мейреллиш, Алисон Сантана ("Шахтер"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Федор Задорожный, Филипп Будковский (оба - "Заря"), Владислав Бабогло, Ян Костенко, Амбросий Чачуа, Роман Вантух (все - "Карпаты") "Полесье"), Ян Юрчец ("Кривбасс"), Гиорги Робакидзе ("Черноморец"), Николай Миронюк ("Эпицентр"), Артур Думанюк ("Кудровка").

Когда 2 тур УПЛ?

Матчи 2-го тура начнутся уже в субботу, 8 августа. Тогда сыграют три матча:

13:00 "Черноморец" – "Колос"

15:30 "Левый Берег" – "Кудровка"

18:00 "Буковина" - "Оболонь"

В воскресенье, 9 августа, состоится еще три противостояния:

13:00 "Заря" – "Кривбасс"

15:30 "Эпицентр" – "Шахтер"

18:00 "Верес" – "Динамо"

Завершится тур в понедельник, 10 августа: