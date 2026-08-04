Дебютанти, Джордан і Супер Кауан: символічна збірна 1-го туру УПЛ за версією Sport RBC.UA

1 тур УПЛ: результати матчів

Перший вікенд УПЛ нового сезону вже позаду. Матчі стартового туру розтягнулися на чотири дні: з п'ятниці і до понеділка. Ще одну гру було перенесено на грудень: саме тоді "Динамо" зіграє із "Лівим Берегом". Це рішення ухвалено через участь киян у кваліфікаційних матчах єврокубків.

Отже, у перший день "Зоря" перемогла "Колос" (2:0), а в суботу "Кривбас" вдома зазнав розгромної поразки від "Карпат" (1:4). Своєю чергою ФК "Харків" вирвав перемогу у "Вереса" (1:0).

У неділю "Чорноморець" вдома поступився "Поліссю" (1:2), а в протистоянні "Епіцентра" та "Оболоні" була зафіксована розгромна перемога кам'янець-подільської команди (3:0).

Зрештою, у понеділок "Буковина" та ЛНЗ розписали нульову нічию. А от "Шахтар" прогнозовано розтрощив "Кудрівку" (5:1).

Редакція Sport RBC.UA склала свою символічну збірну 1-го туру УПЛ.

До опитування долучилися: Данило Вереітін, Андрій Костенко, Микита Малюгін, а також наші колумністи Кирило Круторогов та Євген Назаренко.

Символічна збірна 1 туру УПЛ

Данило Вереітін: Валентин Горох ("Верес") – Ілля Крупський (ФК "Харків"), Назарій Муравський (ЛНЗ), Владислав Бабогло ("Карпати"), Педро Енріке ("Шахтар") – Іван Калюжний (ФК "Харків"), Гіоргі Робакідзе ("Чорноморець"), Олег Очеретько ("Шахтар") – Владислав Велетень ("Полісся"), Кауан Еліас ("Шахтар"), Ян Костенко ("Карпати").

Андрій Костенко: Герман Пеньков ("Буковина") – Олександр Климець ("Епіцентр"), Владислав Бабогло ("Карпати"), Андерсон Джордан ("Зоря"), Ілля Крупський ("Харків") – Аліссон ("Шахтар"), Іван Нестеренко ("Зоря"), Владислав Велетень ("Полісся") – Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр"), Кауан Еліас ("Шахтар"), Ян Костенко ("Карпати").

Микита Малюгін: Валентин Горох ("Верес") – Борис Крушинський ("Полісся"), Андерсон Джордан ("Зоря"), Владислав Бабогло ("Карпати"), Богдан Михайліченко ("Полісся") – Іван Калюжний (ФК "Харків"), Гіоргі Робакідзе ("Чорноморець"), Кауан Еліас ("Шахтар") – Рамік Гаджиєв (ФК "Харків"), Ян Костенко ("Карпати"), Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр").

Кирило Круторогов: Георгій Єрмаков (ФК "Харків") - Ілля Крупський (ФК "Харків"), Владислав Бабогло ("Карпати"), Андерсон Джордан ("Зоря), Роман Вантух ("Карпати") - Гіоргі Робакідзе ("Чорноморець"), Амбросій Чачуа ("Карпати") - Аліссон ("Шахтар"), Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр"), Владислав Велетень ("Полісся") - Кауан Еліас ("Шахтар").

Євген Назаренко: Георгій Єрмаков (ФК "Харків") – Ілля Крупський (ФК "Харків"), Владислав Бабогло ("Карпати"), Микита Безуглий ("Буковина"), Роман Вантух ("Карпати") – Амбросій Чачуа ("Карпати"), Аліссон ("Шахтар"), Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр") – Рамік Гаджиєв (ФК "Харків"), Кауан Еліас ("Шахтар"), Владислав Велетень ("Полісся").

Таким чином, одразу всі респонденти вкючили до своєї символічної збірної бразильця Кауана Еліаса з "Шахтаря", який відзначився хет-триком у матчі із "Кудрівкою". Цікаво, що визначити найкращого голкіпера туру стало проблематично, адже і Валентин Горох, і Георгій Єрмаков набрали по два голоси, а Герман Пеньков – один.

Кауан Еліас (фото: ФК "Шахтар")

Цікаво, що так само, як і Кауан Еліас в усіх складах опинився капітан "Карпат" Владислав Бабогло, який допоміг своїй команді надійно відіграти в гостях у "Кривбасу", а ще й забив один з чотирьох м'ячів своєї команди.

Найкращі бомбардири УПЛ

Після першого туру вже маємо і таблицю бомбардирів УПЛ. Її очолив Кауан Еліас і з трьома м'ячами. На один менше у Хоакіна Сіфуентеса з "Епіцентра". Ще 15 футболістів забили по одному м'ячу.

3 - Кауан Еліас ("Шахтар")

2 - Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр")

1 - Лука Мейрелліш, Аліссон Сантана ("Шахтар"), Рамік Гаджиєв ("Харків"), Федір Задорожний, Пилип Будківський (обидва – "Зоря"), Владислав Бабогло, Ян Костенко, Амбросій Чачуа, Роман Вантух (усі – "Карпати"), Владислав Велетень, Ігор Краснопір (обидва – "Полісся"), Ян Юрчець ("Кривбас"), Гіоргі Робакідзе ("Чорноморець"), Микола Миронюк ("Епіцентр"), Артур Думанюк ("Кудрівка").

Коли 2 тур УПЛ?

Матчі 2-го туру розпочнуться вже у суботу, 8 серпня. Тоді зіграють три матчі:

13:00 "Чорноморець" – "Колос"

15:30 "Лівий Берег" – "Кудрівка"

18:00 "Буковина" – "Оболонь"

У неділю, 9 серпня, відбудеться ще три протистояння:

13:00 "Зоря" – "Кривбас"

15:30 "Епіцентр" – "Шахтар"

18:00 "Верес" – "Динамо"

Завершиться тур у понеділок, 10 серпня: