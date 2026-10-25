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Футбол 25 октября 2026 · 16:47

Дебют Петракова и тревожная пауза: как "Буковина" и "Кривбасс" доиграли тур УПЛ (видео)

Экс-тренер сборной Украины провел первый матч во главе криворожского клуба
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дебют Петракова и тревожная пауза: как "Буковина" и "Кривбасс" доиграли тур УПЛ (видео)
Матч "Буковина" – "Кривбасс" (фото: УПЛ)

В воскресенье, 25 октября, состоялся завершающий матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором черновицкая "Буковина" принимала криворожский "Кривбасс". Этот поединок стал дебютным для главного тренера гостей Александра Петракова.

О ходе матча и итоговом результате – сообщает Sport RBC.UA.

УПЛ. 10-й тур

"Буковина" – "Кривбасс" – 0:0

Как прошел дебют Петракова

Накануне поединка "Кривбасс" объявил об увольнении Патрика ван Леувена из-за провального старта сезона и сразу же назначил главным тренером экс-наставника сборной Украины Александра Петракова. Криворожцы подходили к игре, находясь в зоне вылета, имея в активе лишь одну победу.

Первый тайм прошел в упорной борьбе с небольшим количеством острых моментов. Ближе всех к успеху был израильский легионер гостей Нави, который сначала не попал по воротам с лета, а затем не воспользовался ошибкой голкипера хозяев Германа Пенькова перед собственной штрафной площадкой.

Моменты и воздушная тревога

Во втором тайме "Кривбасс" перенес игру ближе к воротам соперника и имел хороший шанс вырвать победу, однако Бар Лин попал в штангу. На 75-й минуте поединок пришлось вынужденно остановить из-за воздушной тревоги.

После часовой паузы команды вернулись на поле и доиграли заключительные 15 минут, однако изменить счет так и не смогли – 0:0.

По итогам 10-го тура "Буковина" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. "Кривбасс" с 6 баллами остался на 15-й, предпоследней строчке.

Ранее мы рассказали об удалении зъятии в стиле Зидана в матче "Черноморца" и "Карпат".

Теги: Футбол УПЛ Буковина
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