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Футбол 25 жовтня 2026 · 16:47

Дебют Петракова та тривожна пауза: як "Буковина" та "Кривбас" дограли тур УПЛ (відео)

Екс-тренер збірної України провів перший матч на чолі криворізького клубу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дебют Петракова та тривожна пауза: як "Буковина" та "Кривбас" дограли тур УПЛ (відео)
Матч "Буковина" – "Кривбас" (фото: УПЛ)

У неділю, 25 жовтня, відбувся завершальний матч 10-го туру української Прем'єр-ліги, в якому чернівецька "Буковина" приймала криворізький "Кривбас". Цей поєдинок став дебютним для нового головного тренера гостей Олександра Петракова.

Про хід матчу та підсумковий результат – повідомляє Sport RBC.UA.

УПЛ. 10-й тур

"Буковина" – "Кривбас" – 0:0

Як пройшов дебют Петракова

Напередодні поєдинку "Кривбас" оголосив про звільнення Патріка ван Леувена через провальний старт сезону та одразу ж призначив керманичем екс-тренера збірної України Олександра Петракова. Криворіжці підходили до гри, перебуваючи в зоні вильоту лише з однією перемогою в доробку.

Перший тайм минув у запеклій боротьбі з обмаль гострих моментів. Найближчим до успіху був ізраїльський легіонер гостей Наві, який спершу схибив з льоту, а згодом не скористався помилкою голкіпера господарів Германа Пенькова перед власним штрафним майданчиком.

Моменти та повітряна тривога

У другому таймі "Кривбас" перевів гру ближче до воріт суперника та мав гарну нагоду вирвати перемогу, проте Бар Лін поцілив у стійку. На 75-й хвилині поєдинок довелося вимушено зупинити через повітряну тривогу.

Після годинної паузи команди повернулися на поле та відіграли заключні 15 хвилин, проте змінити рахунок так і не змогли – 0:0.

За підсумками 10-го туру "Буковина" посідає 10-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 9 залікових пунктів. "Кривбас" із 6 балами залишився на 15-му, передостанньому місці.

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Теги: Футбол УПЛ Буковина
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