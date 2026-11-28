Украинский женский футбол пока остается недостаточно привлекательным для коммерческих инвестиций. Руководительница женского футбола УАФ Анастасия Клипаченко пояснила, что потенциальных спонсоров сдерживают риски, связанные с войной, недостаточная осведомленность об этом направлении и ограниченная финансовая отдача от вложений.

Об этом руководительница женского футбола УАФ Анастасия Клипаченко рассказала в интервью Sport RBC.UA

Почему бизнес не торопится вкладывать деньги

По словам Клипаченко, привлечение спонсоров остается одним из вызовов украинского женского футбола.

У части предпринимателей нет достаточного понимания перспектив этого направления, а некоторые компании не готовы рисковать средствами во время войны.

"Привлечь спонсоров к женскому футболу сложно, потому что для части бизнеса это в определенной степени поле риска. Оно еще недостаточно осведомлено с этим направлением", – отметила Клипаченко.

Сейчас наибольший интерес проявляют люди, которые сами увлекаются футболом, имеют собственный бизнес или связаны с футбольными клубами.

Они видят перспективы в поддержке амбициозных команд, в том числе тех, которые могут выступать в европейских клубных турнирах.

В то же время, с чисто коммерческой точки зрения, инвестиции в украинский женский футбол пока не обеспечивают бизнесу достаточной отдачи.

"Рациональное вложение бизнеса в женский футбол пока не дает большого отклика. В нашей стране так точно", – объяснила представительница УАФ.

Еврокубки как возможность привлечь финансирование

Одним из потенциальных источников дополнительных средств для женских клубов остаются выплаты УЕФА за участие в еврокубках.

Однако для получения значительных вознаграждений командам необходимо пройти несколько этапов турнира.

Клипаченко отметила, что украинским женским клубам пока не удавалось преодолеть более двух этапов в Лиге чемпионов и Кубка Европы, поэтому они не получали финансирования от УЕФА.

Также немаловажную роль в поиске партнеров играют политика клуба и личные контакты его руководства.

По словам представительницы УАФ, спонсорами часто становятся люди, которые прежде всего любят футбол и хотят поддерживать его развитие.

В УАФ готовят пятилетнюю стратегию

Несмотря на финансовые затруднения, в Украинской ассоциации футбола работают над долгосрочным развитием женского футбола.

Клипаченко сообщила о подготовке пятилетней стратегии и реализации новых проектов.

Она надеется, что после завершения войны отношение бизнеса к женскому футболу постепенно изменится.

"Я верю, что война закончится и женский футбол будут воспринимать иначе. Возможно, больше спонсоров будут обращать на него внимание, и мы достигнем желаемого в разных направлениях", – подчеркнула Клипаченко.

По ее мнению, дальнейшие перспективы украинского женского футбола будут в значительной степени зависеть от заинтересованности бизнеса, амбиций клубов и их способности налаживать сотрудничество с потенциальными партнерами.