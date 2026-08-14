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Футбол 14 августа 2026 · 16:50

Бунт против ФИФА: Новая Зеландия отозвала поддержку для Инфантино

Параллельно с этим Конфедерация футбола Океании отметила прогресс при руководстве текущего президента ФИФА
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Бунт против ФИФА: Новая Зеландия отозвала поддержку для Инфантино
Инфантино продолжает сталкиваться с потерей поддержки (Фото: gianni_infantino, Instagram)

Футбольная федерация Новой Зеландии официально отозвала свою поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах. Решение было принято на фоне громкого скандала вокруг возможной продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Суть скандала и требование независимого аудита

Причиной открытого конфликта стало предложение Джанни Инфантино выделить коммерческие права на чемпионат мира и продать 20% доли частной фирме Thrive Capital (связанной с семьей Дональда Трампа) за 4,2 миллиарда долларов. Ассоциациям-членам обещали выплаты в размере до 40 млн долларов.

После волны возмущения ФИФА была вынуждена отменить этот план и принести извинения 211 национальным федерациям.

Однако извинений оказалось мало. Исполнительный директор Футбольной федерации Новой Зеландии Эндрю Прагнелл заявил о полной потере доверия к руководству ФИФА.

"Мы призывали к проведению именно независимого расследования, ведь не хотим видеть очередное быстрое внутреннее "заминание" этого дела. Независимая проверка – это то, о чем говорят и другие конфедерации, и она поможет восстановить долю потерянного доверия", – говорится в заявлении Прагнелла.

Океанская конфедерация футбола (OFC) заняла более сдержанную позицию, поблагодарив ФИФА за развитие регионального футбола за последнее десятилетие, хотя и поддержала идею проверки действий организации.

Раскол перед выборами и защита из Белого дома

Вопрос переизбрания Инфантино на четвертый срок на Конгрессе ФИФА в следующем году оказался под большим колебанием. В настоящее время против швейцарского функционера выступают сразу три ключевых конфедерации - европейская (УЕФА), азиатская (АФК) и североамериканская (КОНКАКАФ), суммарно контролирующие 136 из 211 голосов.

Несмотря на это, Инфантино до сих пор имеет мощный пул поклонников в Африке, Южной Америке и арабских странах. Защищать президента ФИФА устремились и в США. Эндрю Джулиани, исполнительный директор рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026, назвал критиков Инфантино "завистниками".

В настоящее время лагерь оппонентов настаивает на срочном определении границ независимого аудита, который должен пролить свет на принятие решений и контроль внутри ФИФА.

Ранее мы сообщали, что Норвегия открыто призвала Инфантино к отставке.

Теги: ФИФА Футбол
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