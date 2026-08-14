Бунт проти ФІФА: Нова Зеландія відкликала підтримку для Інфантіно

Футбольна федерація Нової Зеландії офіційно відкликала свою підтримку президента ФІФА Джанні Інфантіно на майбутніх виборах. Рішення ухвалено на тлі гучного скандалу навколо можливого продажу прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інформаційне агентство Reuters .

Суть скандалу та вимога незалежного аудиту

Причиною відкритого конфлікту стала пропозиція Джанні Інфантіно виокремити комерційні права на чемпіонат світу та продати 20% частки приватній фірмі Thrive Capital (пов'язаній із родиною Дональда Трампа) за 4,2 мільярда доларів. Натомість асоціаціям-членам обіцяли виплати у розмірі до 40 млн доларів.

Після хвилі обурення ФІФА була змушена скасувати цей план та вибачитися перед 211 національними федераціями.

Проте вибачень виявилося замало. Виконавчий директор Футбольної федерації Нової Зеландії Ендрю Прагнелл заявив про повну втрату довіри до керівництва ФІФА.

"Ми закликали до проведення саме незалежного розслідування, адже не хочемо бачити чергове швидке внутрішнє "заминання" цієї справи. Незалежна перевірка - це те, про що говорять й інші конфедерації, і вона допоможе відновити частку втраченої довіри", - йдеться в заяві Прагнелла.

Океанська конфедерація футболу (OFC) зайняла більш стриману позицію, подякувавши ФІФА за розвиток регіонального футболу за останнє десятиліття, хоча й підтримала ідею перевірки дій організації.

Розкол перед виборами та захист із Білого дому

Питання переобрання Інфантіно на четвертий термін на Конгресі ФІФА наступного року опинилося під великим сумнівом. Наразі проти швейцарського функціонера виступають одразу три ключові конфедерації - європейська (УЄФА), азійська (АФК) та північноамериканська (КОНКАКАФ), які сумарно контролюють 136 із 211 голосів.

Попри це, Інфантіно досі має потужний пул прихильників у Африці, Південній Америці та арабських країнах. Захищати президента ФІФА кинулися й у США. Ендрю Джуліані, виконавчий директор робочої групи Білого дому з питань ЧС-2026, назвав критиків Інфантіно "заздрісниками".

Наразі табір опонентів наполягає на терміновому визначенні меж незалежного аудиту, який має пролити світло на ухвалення рішень та контроль усередині ФІФА.