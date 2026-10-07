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Футбол 07 октября 2026 · 12:21

"Буду очень доволен": Чоботенко отреагировал на возможный уход Сарапия из "Полесья"

Защитник назвал главную причину, почему не расстроится из-за потери партнера
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Буду очень доволен": Чоботенко отреагировал на возможный уход Сарапия из "Полесья"
Эдуард Сарапий (фото: ФК "Полесье")
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Центральный защитник "Полесья" Сергей Чоботенко высказался о возможном уходе из клуба своего партнера по центру обороны Эдуарда Сарапия.

Об этом футболист рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

"Таких шансов бывает немного"

Эдуард Сарапий в последнее время привлекает внимание других клубов. В частности, ранее появлялась информация об интересе к защитнику со стороны итальянского "Сассуоло" и возможных переговорах относительно его трансфера.

Сам Чоботенко признался, что не хотел бы терять такого партнера, однако в случае предложения из топового европейского чемпионата отнесется к этому положительно.

"Конечно, терять такого партнера всегда плохо, как для команды. Но надо понимать, что таких шансов в жизни бывает немного. Тем более это чемпионат из топ-5 в Европе", - рассказал защитник.

По словам Чоботенко, переход в более сильную лигу может стать важным шагом в карьере Сарапия.

"И дай Бог Эдик пойдет на повышение. Футболистам всегда нужно прогрессировать, а перейти в команду, которая играет в одной из топ-5 лиг мира, - это только позитив. Я буду очень доволен, если Эдик сделает такой шаг", - заявил футболист.

Идеальный тандем в центре защиты

Чоботенко и Сарапий являются партнерами в центре защиты "Полесья". Журналист Sport RBC.UA во время разговора с футболистом даже сравнил их дуэт с известным тандемом Ярослава Ракицкого и Александра Кучера.

Чоботенко отметил, что оценивать уровень их взаимодействия должны болельщики, журналисты и тренерский штаб. Сами же защитники, по его словам, хорошо чувствуют друг друга и стараются приносить максимальную пользу команде.

"Мы с Эдиком выходим на каждую игру и хорошо чувствуем друг друга, стараемся дать максимум нашей команде. Что касается оценки наших действий, то это к тренерскому штабу, болельщикам ну и к вам, журналистам", - сказал Чоботенко.

Ранее Сергей Чоботенко рассказал о самой странной провокации соперника в его карьере.

Теги: Футбол Полесье
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