"С первого дня не сомневался": Чоботенко – о новом контракте с "Полесьем", Корнелиусе и скрепке от соперника

Центральный защитник "Полесья" Сергей Чоботенко продлил контракт с житомирским клубом и признался, что фактически не сомневался насчет этого решения. В интервью Sport RBC.UA футболист также рассказал о психологических уроках после противостояния с "Копенгагеном", возможном трансфере Эдуарда Сарапия, самого сложного нападающего в своей карьере и вспомнил курьезный случай со скрепкой во время матча юношеских сборных.

"Копенгаген" заставил переосмыслить некоторые вещи

– Сергей, как ты для себя оценишь текущий сезон, насколько ты доволен своей формой и матчами, какие команда провела?

– Начали положительно, индивидуально и командно, но вы же знаете, что сезон оценивается на дистанции. Как мы провели сам сезон, будем оценивать уже в мае. А начали хорошо, нужно так и продолжать.

– Матч квалификации Лиги конференций против "Копенгагена" на "Паркене" с точки зрения психологии показался очень интересным: у вас было многочисленное большинство, но вы не смогли, к сожалению, дожать соперника. Какие выводы для себя ты сделал после этой игры и произошло ли какое-то моральное переосмысление своего пути после того поражения?

– Конечно, то, что произошло на "Паркене" – это прежде всего эмоциональный матч. Мы не каждый день играем на таких стадионах, при таком количестве болельщиков. И самое главное – мы приехали за полтора часа до игры и там уже тысяч 10 наверняка было. Для Украины это, как минимум, необычно.

Если о самом матче, то конечно, мы переосмыслили эту историю и надо здесь смотреть больше на первую игру: там, где не реализовали свои моменты. Их было достаточно, а именно этого нам и не хватило для успеха в противостоянии с "Копенгагеном".

Сергей Чоботенко во время интервью Sport RBC.UA (фото: Кирилл Авраменко)

– Многими болельщикам считается, что культовая пара центральных защитников в современном украинском футболе – это Кучер и Ракиицкий. Вы с Сарапием уже посягаете на этот статус или нет?

– Ну, дай Бог, это будут уже оценивать болельщики и журналисты. А мы же с Эдиком выходим на каждую игру и хорошо чувствуем друг друга, стараемся дать максимум нашей команде. Что касается оценки наших действий, то это к тренерскому штабу, болельщикам ну и к вам, журналистам.

– Не так давно ходили слухи о том, что Эдуардом Сарапием интересовался "Сассуоло", там даже переговоры какие-то были. Ты занервничал в этот момент, когда подумал, что твой надежный партнер по центру защиты может покинуть "Полесье"?

– Конечно, терять такого партнера всегда плохо, как для команды. Но нужно понимать, что таких шансов в жизни бывает немного. Тем более, что это чемпионат из топ-5 в Европе. И дай Бог Эдик пойдет на повышение. Футболистам всегда нужно прогрессировать, а перейти в команду, играющую в одной из топ-5 лиг мира – это только позитив. Я буду очень доволен, если Эдик сделает такой шаг.

– Как насчет тебя? Ты недавно продлил контракт с "Полесьем". Долго сомневался перед этим решением?

– С первого дня, когда начались переговоры, я дал четко понять клубу, что я хочу остаться. И был семейный вопрос, то есть я уже говорил, что я решаю свое будущее вместе с семьей. И моя семья тоже сказала, что они хотят остаться, что им комфортно быть там, где они есть. Поэтому, с первого дня переговоров я не сомневался вообще.

– А это правда, что лично президент клуба вел переговоры с тобой, или это все исходило от вице-президента Александра Хацкевича?

– Вообще, разговаривали с Александром Хацкевичем, но финальную точку в переговорах поставил уже президент клуба Геннадий Владиславович Буткевич.

Сергей Чоботенко (фото: ФК "Полесье")

"Этот форвард колол меня скрепкой"

– У вас с "Полесьем" уже есть бронзовая медаль и ты с командой постепенно двигаешься вверх: пятое место, четвертое, теперь третье. Морально – есть ли это давление за то, что от вас ждут теперь, ну как минимум, второго места в чемпионате?

– Давление – это всегда часть игры. И перед нами всегда ставит цели президент клуба. Футболисты и тренерский штаб должны выполнять эти цели и отвечать им. Поэтому я думаю, что все слышали, что сказал президент перед стартом сезона, наша работа – выполнить поставленные задачи.

– Где-то год назад я задавал тебе вопрос об Эдине Джеко, с кем из киноперсонажей ты мог бы его сравнить. Тогда ты сказал, что с Халком. За этот год встречался ли тебе нападающий в соперниках сильнее, чем Эдин Джеко и кого бы ты мог еще выделить среди своих индивидуальных соперников?

– Я бы выделил Корнелиуса из "Копенгагена". Вот с ним пришлось страдать: я не знаю, я уже и так, и эдак к нему пристраивался, но так как он ставит корпус – это для меня был сильнейший, наверное, нападающий. Да, возможно, он уже не так быстр. Возможно, не совсем техничный. Но в плане борьбы, это, наверное, был самый сильный соперник.

Еще я смотрел, что когда даже Руслан Петрович Ротань и Сергей Сергеевич Кравченко играли, он уже тогда выступал. Я немного там хайлайты промониторил и отметил, что Корнелиус уже тогда защитников "Днепра" в 2014 году тоже немного корпусом "пощемил", скажем так.

– Позиция центрального защитника очень ответственна. Удаление игрока на этой позиции – это всегда очень плохо для команды, потому что нужно перестраивать всю линию защиты. Случались ли в твоей карьере ситуации, когда нападающие соперников тебя провоцировали, чтобы ты где-то вышел из эмоционального равновесия, чтобы где-то сфолил лишний раз?

– Да, есть такие нападающие, которые выводят тебя из равновесия. Я помню, мы поехали на турнир, это была юниорская сборная. U-15 или U-14, не так важно. Так вот мы играли со сборной Турции. Уж не вспомню фамилию нападающего, но он колол меня скрепкой.

– Серьезно? А как он ее протащил на поле?

– Это не так и сложно. Я тогда акцентировал внимание рефери на этом, но соперник наверняка успел выбросить этот предмет. У меня там бок был исколот нормально. И это было нам по 15 лет! После этого, я вот прям такого не встречал, конечно. Но согласен с тем, что есть такие неприятные нападающие, это правда.

– Напоследок, философский вопрос. Ты опытный игрок и если оглядываться назад, относительно своей карьеры, то какое бы решение ты изменил, если бы имел такую возможность?

– Я ни о чем не жалею. Тем, как идет моя карьера, я доволен. Конечно, хочется большего, но я бы ничего не менял. Если бы этот вопрос прозвучал в начале карьеры, то, может, я бы там что-то и говорил, а сейчас, на этом этапе, я бы ничего не менял. Да, были там отрицательные и положительные моменты, но в целом, я доволен своей карьерой.