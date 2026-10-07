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Футбол 07 жовтня 2026 · 07:01

"З першого дня не вагався": Чоботенко – про новий контракт із "Поліссям", Корнеліуса та скрепку від суперника

Захисник житомирського "Полісся" Сергій Чоботенко поспілкувався зі Sport RBC.UA та пригадав кілька яскравих моментів зі своєї кар'єри
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"З першого дня не вагався": Чоботенко – про новий контракт із "Поліссям", Корнеліуса та скрепку від суперника
Сергій Чоботенко (фото: ФК "Полісся")
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Центральний захисник "Полісся" Сергій Чоботенко продовжив контракт із житомирським клубом і зізнався, що фактично не вагався щодо цього рішення. В інтерв'ю Sport RBC.UA футболіст також розповів про психологічні уроки після протистояння з "Копенгагеном", можливий трансфер Едуарда Сарапія, найскладнішого нападника у своїй кар'єрі та згадав курйозний випадок зі скрепкою під час матчу юнацьких збірних.

"Копенгаген" змусив переосмислити деякі речі"

– Сергію, як ти для себе оціниш поточний сезон, наскільки ти задоволений своєю формою і матчами які команда провела?

– Почали позитивно, і індивідуально і командно, але ви ж знаєте, що сезон оцінюється на дистанції. Як ми провели сам сезон, будемо оцінювати вже в травні місяці. А почали гарно, треба так і продовжувати.

– Матч кваліфікації Ліги конференцій проти "Копенгагена" на "Паркені" з точки зору психології видався дуже цікавим: у вас була чисельна більшість, але ви не змогли, на жаль, дотиснути суперника. Які висновки для себе ти зробив після цієї гри і от чи відбулось якесь моральне переосмислення свого шляху після тієї поразки?

– Звичайно, те, що відбулося на "Паркені" – це перш за все емоційний матч. Ми не кожного дня граємо на таких стадіонах, при такій кількості вболівальників. І найголовніше – ми приїхали за півтори години до гри і там вже тисяч 10 напевно було. Для України це, як мінімум, незвично.

Якщо про саму гру, то звичайно, ми переосмислили цю історію і треба тут дивитись більше на перший матч: там, де не реалізували свої моменти. Їх було вдосталь, а саме цього нам і не вистачило для успіху у протистоянні із "Копенгагеном".

&quot;З першого дня не вагався&quot;: Чоботенко – про новий контракт із &quot;Поліссям&quot;, Корнеліуса та скрепку від суперника
Сергій Чоботенко під час інтерв'ю Sport RBC.UA (фото: Кірілл Авраменко)

Багатьма вболівальникам вважається, що культова пара центральних захисників в сучасному українському футболі – це Кучер і Ракіицький. Ви з Сарапієм вже посягаєте на цей статус чи ще ні?

– Ну, дай Бог, це будуть вже оцінювати вболівальники і журналісти. А ми ж з Едіком виходимо на кожну гру і добре відчуваємо один одного, намагаємося дати максимум нашій команді. Щодо оцінки наших дій, то це до тренерського штабу, вболівальників ну і до вас, журналістів.

– Не так давно ходили чутки про те що Едуардом Сарапієм цікавився "Сассуоло", ніби там навіть перемовини якісь були. Ти занервував в цей момент, коли подумав що твій надійний партнер по центру захисту може залишити "Полісся"?

– Звичайно, втрачати такого партнера завжди погано, як для команди. Але треба розуміти, що таких шансів в житті буває небагато. Тим паче це чемпіонат з топ-5 у Європі. І дай Бог Едік піде на підвищення. Футболістам завжди треба прогресувати, а перейти до команди, яка грає в одній з топ-5 ліг світу – це тільки позитив. Я буду дуже задоволений, якщо Едік зробить такий крок.

– Як щодо тебе? Ти нещодавно продовжив контракт із "Поліссям". Довго вагався перед цим рішенням?

– З першого дня, коли почались перемовини, я дав чітко зрозуміти клубу, що я хочу залишитися. І було сімейне питання, тобто я вже казав до цього, що я вирішую своє майбутнє разом з сім'єю. І моя сім'я теж сказала, що вони хочуть залишитися, що їм комфортно бути там, де вони є. Тому, з першого дня перемовин я не вагався взагалі.

– А це правда, що особисто президент клубу вів перемовини з тобою, чи все ж таки це відбувалося через віцепрезидента Олександра Хацкевича?

– Взагалі, розмовляли з Олександром Хацкевичем, але фінальну крапку в перемовинах поставив вже президент клубу Геннадій Владиславович Буткевич.

&quot;З першого дня не вагався&quot;: Чоботенко – про новий контракт із &quot;Поліссям&quot;, Корнеліуса та скрепку від суперника
Сергій Чоботенко (фото: ФК "Полісся")

"Цей форвард колов мене скрепкою"

– У вас з "Поліссям" вже є бронзова медаль і ти з командою поступово рухаєшся вгору: п'яте місце, четверте, тепер – третє. Морально от є цей тиск за те, що від вас чекають тепер, ну як мінімум, другого місця у чемпіонаті?

– Тиск – це завжди частина гри. І перед нами завжди ставить цілі президент клубу. Футболісти і тренерський штаб повинні виконувати ці цілі і відповідати їм. Тому я думаю, що всі чули, що сказав президент перед стартом сезону, наша робота – виконати поставлені завдання.

– Десь рік тому я ставив тобі питання про Едіна Джеко, з ким з кіноперсонажів ти міг би його порівняти. Тоді ти сказав, що з Халком. За цей рік чи зустрічався тобі нападник в суперниках сильніший, ніж Едін Джеко і кого б ти ще міг би виділити серед своїх індивідуальних суперників?

– Я би виділив Корнеліуса з "Копенгагена". Ось з ним довелося страждати: я не знаю, я вже і так, і сяк до нього прилаштовувався, але так як він ставить корпус – це для мене був на найсильніший, напевно, нападник. Так, можливо, він уже не такий швидкий. Можливо, не зовсім технічний. Але в плані боротьби, це напевно, був такий найсильніший суперник.

Ще я дивився, що коли навіть Руслан Петрович Ротань та Сергій Сергійович Кравченко грали, то він вже тоді виступав. Я трохи там хайлайти дивився і відзначив, що Корнеліус вже тоді захисників "Дніпра" в 2014 році теж трохи корпусом "пощимив", скажем так.

– Позиція центрального захисника максимально відповідальна. Вилучення гравця на цій позиції – це завжди дуже погано для команди, тому що треба перебудовувати всю лінію захисту. Чи траплялися в твоїй кар'єрі випадки, коли нападники суперників тебе провокували, щоб ти десь вийшов з емоційної рівноваги, щоб десь сфолив зайвий раз?

– Авжеж, є такі нападники, які виводять тебе з рівноваги. Я пам'ятаю, ми поїхали на турнір, це юніорська збірна була. U-15 чи U-14, не так важливо. Так от, ми грали з збірною Туреччини. Вже не згадаю прізвище нападника, але він колов мене скрепкою.

– Серйозно? А як він її протягнув на поле?

– Це не так і складно. Я тоді акцентував увагу рефері на це, але суперник, напевно, встиг викинути цей предмет. У мене там бік був вколотий. І це нам було по 15 років! Після цього, я от прям такого не зустрічав, звичайно. Але погоджуюся з тим, що є такі неприємні нападники, це правда.

– Наостанок, філософське запитання. Ти досвідчений гравець і якщо озиратися назад, відносно своєї кар'єри, то яке б рішення ти змінив би, якби мав такий шанс?

– Я ні про що не шкодую. Тим, як йде моя кар'єра, я задоволений. Звичайно, хочеться більшого, але я б нічого не змінював. Якби це питання пролунало на початку кар'єри, то може я б там щось і казав, а зараз, на цьому етапі, я би нічого не змінював. Так, були там негативні і позитивні моменти, але в цілому, я задоволений своєю кар'єрою.

Теги: УПЛ Полісся Футбол
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