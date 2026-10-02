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Футбол 02 октября 2026 · 06:03

7 фактов о Роберто Фирмино: бегство из дома, поездка в Марсель и крещение в бассейне Алиссона

Истории из жизни бразильского нападающего, оставшиеся за кадром его большой футбольной карьеры
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
7 фактов о Роберто Фирмино: бегство из дома, поездка в Марсель и крещение в бассейне Алиссона
Роберто Фирмино (фото: Getty Images)
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2 октября 35 лет исполняется бразильскому форварду Роберто Фирмино. Sport RBC.UA рассказывает об интересных фактах из жизни бывшего футболиста сборной Бразилии и "Ливерпуля".

Футбол вместо улицы

Фирмино вырос в районе Трапиче-да-Барра в Мaceió. Место, мягко говоря, небезопасно. Мать будущей звезды мирового футбола очень переживала за сына из-за опасного окружения. Она часто не выпускала Роберто на улицу, но парень находил способ попасть на футбольное поле – просто перелезал через заднюю стену дома. Однажды такое бегство закончилось рассеченным коленом, но на любовь к футболу это не повлияло.

От опорника к нападающему

Сегодня Фирмино ассоциируется, прежде всего, с игрой в атаке, но начинал совсем на другой позиции. В юношеской команде он играл опорного полузащитника, а однажды даже вышел защитником. Тренеры впоследствии поняли, что его техника, финты и умение создавать моменты гораздо лучше раскрываются поближе к чужим воротам.

Футболка не того Роналдо

В детстве одним из главных кумиров Фирмино был Роналдиньо, и парень пытался копировать его стиль игры. Однажды мама решила подарить сыну футболку с фамилией его кумира, но перепутала Роналдинью с Роналдо – "Феноменом". Увидев подарок, Роберто сразу объяснил, что хотел футболку именно Роналдинью. Как говорят в Украине: "неудобно получилось".

"Марсель", не ставший его первым европейским клубом

В 17 лет Фирмино получил шанс пройти пересмотр во французском Марселе. Первая поездка закончилась неудачно – его остановили испанские иммиграционные службы и отправили обратно в Бразилию. Роберто не отказался от мечты, вернулся в Европу второй раз, успешно прошел пересмотр, но "Марсель" так и не договорился с "Фигейренсе" о его трансфере.

Даже в Германии все начиналось непросто

После перехода в "Хоффенхайм" в 2011 году Фирмино не сразу стал важным футболистом команды. В первые месяцы он не выходил на поле и даже не попадал в заявку, из-за чего, по собственному признанию, сильно слился. В конце концов бразилец получил свой шанс и за четыре с половиной сезона провел за клуб 151 матч и забил 47 голов.

После чемпионата мира он не забыл родной район

В 2018 году Фирмино вернулся в школу в родном Трапиче после первого чемпионата мира. Бразилец привез для местных семей 500 продуктовых наборов, а детям подарил игрушки и батут. Помощь людям из родного района стала для него способом отблагодарить тех, кто был рядом до начала большой футбольной карьеры.

Алиссон крестил Фирмино в бассейне

В январе 2020 года Фирмино прошел крещение в бассейне. Обряд провел его одноклубник по "Ливерпулю" Алиссон Беккер вместе с бразильским христианским музыкантом Исаиасом Саадом. Фирмино опубликовал видео церемонии в соцсетях, и оно за короткое время набрало миллионы просмотров.

Теги: Футбол
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