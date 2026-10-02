7 фактів про Роберто Фірміно: втечі з дому, невдала поїздка в Марсель і хрещення в басейні Аліссона

2 жовтня 35 років виповнюється бразильському форварду Роберто Фірміно. Sport RBC.UA розповідає про цікаві факти з життя колишнього футболіста збірної Бразилії та "Ліверпуля".
Фірміно виріс у районі Трапіче-да-Барра в Мaceió. Місце, м'яко кажучи, небезпечне. Мати майбутньої зірки світового футболу дуже переживала за сина через небезпечне оточення. Вона часто не випускала Роберто на вулицю, але хлопець знаходив спосіб потрапити на футбольне поле – просто перелазив через задню стіну будинку. Одного разу така втеча закінчилася розсіченим коліном, але на любов до футболу це не вплинуло.
Сьогодні Фірміно асоціюється насамперед із грою в атаці, але починав зовсім на іншій позиції. У юнацькій команді він грав опорного півзахисника, а одного разу навіть вийшов захисником. Тренери згодом зрозуміли, що його техніка, фінти та вміння створювати моменти значно краще розкриваються ближче до чужих воріт.
У дитинстві одним із головних кумирів Фірміно був Роналдінью, і хлопець намагався копіювати його стиль гри. Одного разу мама вирішила подарувати синові футболку з прізвищем його кумира, але переплутала Роналдінью з Роналдо – "Феноменом". Побачивши подарунок, Роберто одразу пояснив, що хотів футболку саме Роналдінью. Як кажуть в Україні: "невдобно вийшло".
У 17 років Фірміно отримав шанс пройти перегляд у французькому "Марселі". Перша поїздка закінчилася невдало – його зупинили іспанські імміграційні служби та відправили назад до Бразилії. Роберто не відмовився від мрії, повернувся до Європи вдруге, успішно пройшов перегляд, але "Марсель" так і не домовився з "Фігейренсе" про його трансфер.
Після переходу до "Гоффенгайма" у 2011 році Фірміно не одразу став важливим футболістом команди. У перші місяці він не виходив на поле і навіть не потрапляв до заявки, через що, за власним зізнанням, сильно злився. Зрештою бразилець отримав свій шанс і за чотири з половиною сезони провів за клуб 151 матч та забив 47 голів.
У 2018 році Фірміно повернувся до школи у рідному Трапіче після свого першого чемпіонату світу. Бразилець привіз для місцевих сімей 500 продуктових наборів, а дітям подарував іграшки та батут. Допомога людям із рідного району стала для нього способом віддячити тим, хто був поруч до початку великої футбольної кар'єри.
У січні 2020 року Фірміно пройшов хрещення у басейні. Обряд провів його одноклубник по "Ліверпулю" Аліссон Бекер разом із бразильським християнським музикантом Ісаїасом Саадом. Фірміно опублікував відео церемонії у соцмережах, і воно за короткий час набрало мільйони переглядів.