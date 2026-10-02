7 фактів про Роберто Фірміно: втечі з дому, невдала поїздка в Марсель і хрещення в басейні Аліссона

2 жовтня 35 років виповнюється бразильському форварду Роберто Фірміно. Sport RBC.UA розповідає про цікаві факти з життя колишнього футболіста збірної Бразилії та "Ліверпуля".

Футбол замість вулиці

Фірміно виріс у районі Трапіче-да-Барра в Мaceió. Місце, м'яко кажучи, небезпечне. Мати майбутньої зірки світового футболу дуже переживала за сина через небезпечне оточення. Вона часто не випускала Роберто на вулицю, але хлопець знаходив спосіб потрапити на футбольне поле – просто перелазив через задню стіну будинку. Одного разу така втеча закінчилася розсіченим коліном, але на любов до футболу це не вплинуло.

Від опорника до нападника

Сьогодні Фірміно асоціюється насамперед із грою в атаці, але починав зовсім на іншій позиції. У юнацькій команді він грав опорного півзахисника, а одного разу навіть вийшов захисником. Тренери згодом зрозуміли, що його техніка, фінти та вміння створювати моменти значно краще розкриваються ближче до чужих воріт.

Футболка не того Роналдо

У дитинстві одним із головних кумирів Фірміно був Роналдінью, і хлопець намагався копіювати його стиль гри. Одного разу мама вирішила подарувати синові футболку з прізвищем його кумира, але переплутала Роналдінью з Роналдо – "Феноменом". Побачивши подарунок, Роберто одразу пояснив, що хотів футболку саме Роналдінью. Як кажуть в Україні: "невдобно вийшло".

"Марсель", який не став його першим європейським клубом

У 17 років Фірміно отримав шанс пройти перегляд у французькому "Марселі". Перша поїздка закінчилася невдало – його зупинили іспанські імміграційні служби та відправили назад до Бразилії. Роберто не відмовився від мрії, повернувся до Європи вдруге, успішно пройшов перегляд, але "Марсель" так і не домовився з "Фігейренсе" про його трансфер.

Навіть у Німеччині все починалося непросто

Після переходу до "Гоффенгайма" у 2011 році Фірміно не одразу став важливим футболістом команди. У перші місяці він не виходив на поле і навіть не потрапляв до заявки, через що, за власним зізнанням, сильно злився. Зрештою бразилець отримав свій шанс і за чотири з половиною сезони провів за клуб 151 матч та забив 47 голів.

Після чемпіонату світу він не забув рідний район

У 2018 році Фірміно повернувся до школи у рідному Трапіче після свого першого чемпіонату світу. Бразилець привіз для місцевих сімей 500 продуктових наборів, а дітям подарував іграшки та батут. Допомога людям із рідного району стала для нього способом віддячити тим, хто був поруч до початку великої футбольної кар'єри.

Аліссон хрестив Фірміно у басейні

У січні 2020 року Фірміно пройшов хрещення у басейні. Обряд провів його одноклубник по "Ліверпулю" Аліссон Бекер разом із бразильським християнським музикантом Ісаїасом Саадом. Фірміно опублікував відео церемонії у соцмережах, і воно за короткий час набрало мільйони переглядів.