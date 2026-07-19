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Бокс 19 июля 2026 · 13:51

"Я за то, чтобы творить историю": Кроуфорд объяснил, почему завершил карьеру

Непобедимый американец ушел с большого бокса в декабре прошлого года
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Я за то, чтобы творить историю": Кроуфорд объяснил, почему завершил карьеру
Терренс Кроуфорд (фото: Instagram/tbudcrawford)

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Терренс Кроуфорд признался, что ему не хватило мотивации продолжать карьеру после того, как сорвался его переход к среднему весу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью боксера Breakfast Club Power 105.1 FM .

Что рассказал Терренс Кроуфорд

Эксчемпион мира признался, что просто не нашел в себе мотивации продолжать сражаться после того, как казахстанский боксер Джанибек Алимханулы не смог подраться с Эрисландой Ларой. Тогда казахстанского бойца дисквалифицировали за положительный допинг-тест и бой против Лары, который определил бы обладателя трех поясов, не состоялся.

"Если вы посмотрите, когда я решил завершать карьеру, то поймете, что это произошло после ситуации с Джанибеком. Просто проанализируйте глобальную ситуацию, которая тогда сложилась в боксе. Вопрос о реванше с Каннело был снят с повестки дня. Никто тогда ничего и не говорил об этом." Да и не говорит об этом.

Терренс отметил, что если бы организация реванша с Канело была прописана в контракте до первого поединка, соперники обязательно встретились бы и во второй раз. А вот бой с Джанибеком Алимханулы Кроуфорд даже не рассматривал.

"Я спрашивал у людей: "А что я получу от этого боя?". Он же не являюсь чемпионом, то что у меня было бы, если бы встретился с Джанибеком? Чтобы люди потом просто говорили, что я избил молодого льва? Это и все", – сказал американский боксер.

Кроуфорд рассказал о смысле в боксе

По словам 38-летнего спортсмена, всю свою карьеру он боксировал ради какого-нибудь ощутимого результата. Поэтому когда сложилась ситуация, в которой он не видел смысла идти на новый бой, боксер принял решение об уходе из профессионального бокса.

"Каждый поединок, который я имел с 2014 года, был для чего-то, имел какую-то цель. Абсолютно каждый мой бой. То я защищал свой титул, то стремился добиться успеха в новом дивизионе, конкурировать за новый пояс. Или пытался защитить свой статус непобедимого бойца. Я за то, чтобы творить историю", - сказал Кроуфорд.

Выигрывавший Терренс Кроуфорд

Американский боксер становился абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях: в 2017 году он стал абсолютом в первом полусреднем весе, одолев Джулиуса Индонго из Намибии.

В 2023 году Кроуфорд выиграл титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. В титульном бою он осилил американца Эррола Спенса.

В конце концов, в последнем поединке своей карьеры Терренс Кроуфорд победил мексиканца Канело Альвареса и стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе.

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Теги: Бокс
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