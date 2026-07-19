"Я за те, щоб творити історію": Кроуфорд пояснив, чому завершив кар'єру

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Терренс Кроуфорд зізнався, що йому забракло мотивації продовжувати кар'єру після того, як зірвався його перехід до середньої ваги.

Що розповів Терренс Кроуфорд

Ексчемпіон світу зізнався, що просто не знайшов в собі мотивації продовжувати битися після того, як казахстанський боксер Джанібек Алімханули не зміг побитися із Ерісландою Ларою. Тоді казахстанського бійця дискваліфікували за позитивний допінг-тест і бій проти Лари, який би визначив володаря трьох поясів, не відбувся.

"Якщо ви подивитеся, коли я вирішив завершувати кар'єру, то зрозумієте, що це сталося після ситуації із Джанібеком. Просто проаналізуйте глобальну ситуацію, яка тоді склалася у боксі. Питання про реванш з Канело було знято з порядку денного. Ніхто тоді нічого і не говорив про це. Та й не говорить досі", – розповів Кроуфорд.

Терренс відзначив, що якби організація реваншу із Канело була прописана у контракті до першого поєдинку, то суперники обов'язково зустрілися б і вдруге. А от бій з Джанібеком Алімханули Кроуфорд навіть не розглядав.

"Я запитував в людей: "А що я отримаю від цього бою?". Він же не є чемпіоном, то що я мав би, якби зустрівся із Джанібеком? Щоб люди потім просто казали, що я побив молодого лева? Це і все", – сказав американський боксер.

Кроуфорд розповів про сенс у боксі

За словами 38-річного спортсмена, усю свою кар'єру він боксував заради якогось відчутного результату. Тому, коли склалася ситуація, у якій він не бачив сенсу йти на новий бій, боксер ухвалив рішення про відхід з професійного боксу.

"Кожен поєдинок, який я мав з 2014 року, був для чогось, мав якусь мету. Абсолютно кожен мій бій. То я захищав свій титул, то прагнув досягти успіху у новому дивізіоні, конкурувати за новий пояс. Або намагався захистити свій статус непереможного бійця. Я за те, щоб творити історію", – сказав Кроуфорд.

Що вигравав Терренс Кроуфорд

Американський боксер ставав абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях: у 2017 він став абсолютом в першій напівсередній вазі, здолавши Джуліуса Індонго з Намібії.

У 2023 році Кроуфорд виграв титул абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі. У титульному бою він подужав американця Еррола Спенса.

Зрештою, в останньому поєдинку своєї кар'єри Терренс Кроуфорд переміг мексиканця Канело Альвареса і став абсолютним чемпіоном у другій середній вазі.