Трудное возвращение в вес: где и когда смотреть титульный бой Гарсия - Бенн

Обладатель пояса WBC в полусреднем весе Райан Гарсия проведет защиту титула против Конора Бенна. Боксеры провели последние официальные мероприятия перед поединком.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание BBC.
Большое внимание перед поединком вызвала процедура взвешивания. Ведь если Гарсия уже закрепился в полусреднем весе, то Конор Бенн уже успел провести несколько боев в более тяжелых категориях. А значит, ему пришлось вписываться в лимиты веса.
Неудивительно, что на церемонии взвешивания британец оказался немного тяжелее действующего чемпиона мира. Его вес составил 66,2 кг, а американца – 65,99 кг.
Впрочем, уже через 12 часов Бенн сообщил в соцсетях, что набрал около 14 килограммов - и теперь весит 81,65 кг.
RIPPED AND READY #GarciaBenn l 12 сентября в Las Vegas
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