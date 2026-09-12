rbc.ua
UA | RU
Суббота, 12 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Бокс Трудное возвращение в вес: где и когда смотреть титульный бой Гарсия - Бенн
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 12 сентября 2026 · 12:33

Трудное возвращение в вес: где и когда смотреть титульный бой Гарсия - Бенн

На церемонии взвешивания претендент вписался в вес, но впоследствии набрал 14 кг за 12 часов
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Трудное возвращение в вес: где и когда смотреть титульный бой Гарсия - Бенн
Гарсия и Бенн готовятся к титульному поединку (Фото: kingryan, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Обладатель пояса WBC в полусреднем весе Райан Гарсия проведет защиту титула против Конора Бенна. Боксеры провели последние официальные мероприятия перед поединком.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание BBC.

Танцы вокруг веса

Большое внимание перед поединком вызвала процедура взвешивания. Ведь если Гарсия уже закрепился в полусреднем весе, то Конор Бенн уже успел провести несколько боев в более тяжелых категориях. А значит, ему пришлось вписываться в лимиты веса.

Неудивительно, что на церемонии взвешивания британец оказался немного тяжелее действующего чемпиона мира. Его вес составил 66,2 кг, а американца – 65,99 кг.

Впрочем, уже через 12 часов Бенн сообщил в соцсетях, что набрал около 14 килограммов - и теперь весит 81,65 кг.

Ранее мы сообщали, что Канело Альварес избрал лагерь Усика для подготовки к важному бою.

Теги: Бокс
Главные матчи
УПЛ 12 сентября 13:00
ЛНЗ - : - Оболонь
УПЛ 12 сентября 13:00
Кривбасс - : - Харьков
Серия А 12 сентября 19:00
Лацио - : - Милан
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"Бирмингем все изменил": Людмила Оляновская – о рекорде Украины, бронзе Евро и новом уровне "Бирмингем все изменил": Людмила Оляновская – о рекорде Украины, бронзе Евро и новом уровне Первая в истории: Магучих победила на абсолютном чемпионате мира в прыжках в высоту Первая в истории: Магучих победила на абсолютном чемпионате мира в прыжках в высоту Матч имиджа для ван Леувена, возможный дебют новичка "Динамо": превью 6-го тура УПЛ Матч имиджа для ван Леувена, возможный дебют новичка "Динамо": превью 6-го тура УПЛ
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины