Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа раскрыл детали подготовки к долгожданному мегафайту против Тайсона Фьюри. Британский боксер отказался от предыдущей системы тренировок с лагерем Александра Усика и сделал дерзкий прогноз о завершение встречи.

Почему Джошуа покинул команду Усика

Ранее Эй Джей проходил сборы в испанской Гандии вместе с командой украинского чемпиона Александра Усика. Однако перед британским дерби боксер решил сменить локацию и вернуться к сотрудничеству с Беном Дэвисоном и своим наставником еще со времен любительского бокса Шоном Мерфи.

По словам Джошуа, эта идея созрела в тот период, когда бой еще планировали организовать 20 ноября в Нью-Йорке. Из-за сжатых сроков ему понадобилась перестройка подготовки под конкретный агрессивный стиль, и сейчас этот план успешно реализуется на тренировках.

Прогноз на нокаут и "плохие намерения"

Британец подчеркнул, что не видит смысла в грязном трэштоке и будет уважать оппонента до стартового гонга. В то же время непосредственно в ринге Джошуа настроен на максимально жесткий сценарий и рассчитывает финишировать "Цыганского короля" в середине боя или даже в первые секунды.

"Я специалист по нокаутам. Нокаутирую его в 8-м раунде. Конечно, если не сделаю этого в первые 30 секунд поединка. Мы с Фьюри словно два питбуля, которые просто хотят победить. Меня не удивишь мегафайтами, и мне нет необходимости проявлять неуважение к своему оппоненту. Но у меня очень плохие намерения. Оказалось, что я хочу только одного – наносить удары с плохими намерениями", – заявил боксер.

Когда состоится бой Фьюри – Джошуа

Долгожданный поединок в тяжелом весе пройдет в пятницу, 11 декабря, на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс). На кону будет стоять чемпионский титул WBA Super, который летом сделал вакантным Александр Усик.

По киевскому времени выход боксеров в ринг ожидается ориентировочно в 3:00 ночи 12 декабря.