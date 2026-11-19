Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал о дружбе с Энтони Джошуа, общении с Криштиану Роналду, собственных бизнес-принципах и пути к олимпийскому золоту. Отдельно боксер вспомнил историю появления своей известной фразы "Don't push the horses".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Александра Усика проекту "Bet it Drives Show" .

Усик объяснил, почему благодарен Джошуа

Украинский боксер рассказал о теплых отношениях с Энтони Джошуа, которого он дважды побеждал на профессиональном ринге. По словам Усика, британец очень воспитанный человек, а их общение давно вышло за пределы спортивного соперничества.

Усик вспомнил, как объяснил Джошуа, почему готов делиться с ним своим опытом и знаниями.

"Слушай, я просто возвращаю то, что ты мне дал. Ты через наши поединки меня запустил в космос. Я просто хочу по-человечески вернуть и все", - рассказал Александр.

Также боксер отметил отношение британца к своим детям. По его словам, Джошуа с готовностью проводит с ними время и даже соглашается поиграть в футбол, хотя Усик иногда напоминает сыновьям, что спортсмену нужно отдыхать.

"Я понимаю, что для моих детей это крутая эмоция, и я ему благодарен за тепло, которое он дает моим сыновьям", – добавил украинец.

Роналду нашел общее с Усиком в непростой семейной истории

Усик также вспомнил встречу с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Украинец посетил матч с участием португальца, после которого они пообщались в раздевалке.

По словам боксера, Роналду интересовался его семьей, делами и планами. Особенно Усику запомнился разговор об отношениях с родителями и вещах, которые они не успели сказать своим родным.

"Мне было с ним очень интересно пообщаться о его ситуации с папой. И когда мы об этом говорили, он говорит: "Алекс, то же самое. Я тоже не успел сделать то, что хотел, не успел поговорить о том, что хотел", - поделился Усик.

Украинец признался, что его поразило, насколько близка эта история для человека мирового масштаба.

Усик назвал собственный принцип в бизнесе

Говоря о бизнесе, боксер объяснил, что при выборе потенциальных партнеров обращает внимание не только на идею, но и готовность другой стороны брать на себя ответственность и риски.

Усик рассказал, что в таких вопросах советуется с женой Екатериной. Она помогает ему понять, следует ли продолжать общение с конкретным человеком.

"Если человек не вкладывается такими же деньгами, как я, я не буду рассматривать этот вариант. Если он так же рискует, как и я - деньгами, репутацией - здесь мы уже будем договариваться", - пояснил боксер.

Усик также припомнил, как в детстве не понимал, зачем ему учить иностранные языки. Мама настаивала на учебе, однако будущий чемпион тогда не видел в этом практическом смысле.

"А что я буду с коровами общаться?" – да, по словам боксера, он отвечал маме.

Тогда Усик жил в деревне и воображал, что может работать конюхом или на ферме. Теперь он сам мотивирует детей учиться и объясняет им, что впоследствии они поймут важность этих усилий.

Откуда появилась знаменитая фраза

Отдельно Усик рассказал историю появления фразы Don't push the horses, которая стала одной из его самых известных реплик во время боксерских противостояний. По словам украинца, он услышал ее от Василия Харизмы и сразу понял, что выражение можно будет использовать в подходящий момент.

Такой момент наступил перед поединком с Даниэлем Дюбуа. На пресс-конференции тренер британца заявил, что его команда "снесет Усика", после чего украинец решил ответить именно этой фразой.

"Я однажды сказал, он не услышал, я повторил. А потом через месяц после боя он меня через людей послал видео, которое понял, что я имел в виду", - вспомнил боксер.

Дочь Усика вдохновила его на олимпийское "золото"

В завершение Усик рассказал, что изменило его отношение к Олимпийским играм. На дебютную Олимпиаду он приехал в 21-летнем возрасте, однако тогда больше думал о возможных вознаграждениях и популярности, чем о спортивных достижениях.

"Я сейчас, если хотя бы третьему стану: машина, квартира, деньги, известный, девушки, дискотечка, все-все", - так боксер описал свои тогдашние мнения.

После неудачного выступления Усик понял, что недостаточно серьезно отнесся к соревнованиям. Зато перед Олимпиадой-2012 его мотивация была совсем другой.

Решающую роль сыграли слова дочери Лизы, которой тогда было два с половиной года. Девочка попросила отца привезти ей золотую медаль.

На Олимпийских играх в Лондоне 2012 украинец выполнил обещание и получил золотую медаль в весовой категории до 91 кг.