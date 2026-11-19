Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик розповів про дружбу з Ентоні Джошуа, спілкування з Кріштіану Роналду, власні бізнес-принципи та шлях до олімпійського золота. Окремо боксер пригадав історію появи своєї відомої фрази "Don’t push the horses".

Усик пояснив, чому вдячний Джошуа

Український боксер розповів про теплі стосунки з Ентоні Джошуа, якого він двічі перемагав на професійному рингу. За словами Усика, британець є дуже вихованою людиною, а їхнє спілкування давно вийшло за межі спортивного суперництва.

Усик пригадав, як пояснив Джошуа, чому готовий ділитися з ним власним досвідом і знаннями.

"Слухай, я просто повертаю те, що ти мені дав. Ти через наші поєдинки мене запустив у космос. Я просто хочу по-людськи повернути і все", - розповів Олександр.

Також боксер відзначив ставлення британця до своїх дітей. За його словами, Джошуа охоче проводить із ними час і навіть погоджується пограти у футбол, хоча Усик іноді нагадує синам, що спортсмену потрібно відпочивати.

"Я розумію, що для моїх дітей це крута емоція, і я йому вдячний за тепло, яке він дає моїм синам", - додав українець.

Роналду знайшов спільне з Усиком у непростій сімейній історії

Усик також пригадав зустріч із Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Українець відвідав матч за участю португальця, після якого вони поспілкувалися в роздягальні.

За словами боксера, Роналду цікавився його родиною, справами та планами. Особливо Усику запам'яталася розмова про стосунки з батьками та речі, які вони не встигли сказати своїм рідним.

"Мені було з ним дуже цікаво поспілкуватися про його ситуацію з татом. І коли ми про це говорили, він каже: "Алекс, те саме. Я теж не встиг зробити те, що хотів, не встиг поговорити про те, про що хотів", - поділився Усик.

Українець зізнався, що його вразило, наскільки близькою виявилася ця історія для людини світового масштабу.

Усик назвав власний принцип у бізнесі

Говорячи про бізнес, боксер пояснив, що під час вибору потенційних партнерів звертає увагу не лише на ідею, а й на готовність іншої сторони брати на себе відповідальність і ризики.

Усик розповів, що в таких питаннях радиться з дружиною Катериною. Вона допомагає йому зрозуміти, чи варто продовжувати спілкування з конкретною людиною.

"Якщо людина не вкладається так само грошима, як я, я не буду розглядати цей варіант. Якщо вона так само ризикує, як і я - грошима, репутацією - тут ми вже будемо домовлятися", " пояснив боксер.

Усик також пригадав, як у дитинстві не розумів, навіщо йому вивчати іноземні мови. Мама наполягала на навчанні, однак майбутній чемпіон тоді не бачив у цьому практичного сенсу.

"А що я буду з коровами спілкуватися?" - так, за словами боксера, він відповідав мамі.

Тоді Усик жив у селі й уявляв, що може працювати конюхом або на фермі. Тепер же він сам мотивує дітей навчатися та пояснює їм, що згодом вони зрозуміють важливість цих зусиль.

Звідки з'явилася знаменита фраза

Окремо Усик розповів історію появи фрази "Don’t push the horses", яка стала однією з його найвідоміших реплік під час боксерських протистоянь. За словами українця, він почув її від Василя Харизми й одразу зрозумів, що вислів можна буде використати у відповідний момент.

Такий момент настав перед поєдинком із Даніелем Дюбуа. На пресконференції тренер британця заявив, що його команда "знесе Усика", після чого українець вирішив відповісти саме цією фразою.

"Я один раз сказав, він не почув, я повторив. А потім за місяць після бою він мене через людей надіслав відео, що зрозумів, що я мав на увазі", - пригадав боксер.

Донька Усика надихнула його на олімпійське "золото"

На завершення Усик розповів, що змінило його ставлення до Олімпійських ігор. На дебютну Олімпіаду він приїхав у 21-річному віці, однак тоді більше думав про можливі винагороди та популярність, ніж про спортивне досягнення.

"Я зараз, якщо хоча б третім стану: машина, квартира, гроші, відомий, дівчата, дискотечка, все-все", - так боксер описав свої тодішні думки.

Після невдалого виступу Усик зрозумів, що недостатньо серйозно поставився до змагань. Натомість перед Олімпіадою-2012 його мотивація була зовсім іншою.

Вирішальну роль відіграли слова доньки Лізи, якій тоді було два з половиною роки. Дівчинка попросила батька привезти їй золоту медаль.

На Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року українець виконав обіцянку та здобув золоту медаль у ваговій категорії до 91 кг.