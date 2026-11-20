Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа розкрив деталі підготовки до довгоочікуваного мегафайту проти Тайсона Ф'юрі. Британський боксер відмовився від попередньої системи тренувань із табором Олександра Усика та зробив зухвалий прогноз на завершення зустрічі.

Чому Джошуа залишив команду Усика

Раніше Ей Джей проходив збори в іспанській Гандії разом із командою українського чемпіона Олександра Усика. Однак перед британським дербі боксер вирішив змінити локацію та повернутися до співпраці з Беном Девісоном і своїм наставником ще з часів аматорського боксу Шоном Мерфі.

За словами Джошуа, ця ідея визріла в той період, коли бій ще планували організувати 20 листопада в Нью-Йорку. Через стислі терміни йому знадобилася перебудова під конкретний агресивний стиль, і наразі цей план успішно реалізується на тренуваннях.

Прогноз на нокаут та "погані наміри"

Британець наголосив, що не бачить сенсу в брудному трештоку та поважатиме опонента до стартового гонгу. Водночас у самому ринзі Джошуа налаштований на максимально жорсткий сценарій і розраховує фінішувати "Циганського короля" в екваторі бою або навіть на перших секундах.

"Я спеціаліст із нокаутів. Нокаутую його у 8-му раунді. Звісно, в тому випадку, якщо не зроблю це за стартові 30 секунд поєдинку. Ми з Ф'юрі наче ті два пітбулі, які просто хочуть перемогти. Мене не здивуєш мегафайтами, і мені немає потреби зневажати свого опонента. Але в мене дуже погані наміри. Виявилося, що хочу лише одного – наносити удари з поганими намірами", – заявив боксер.

Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

Довгоочікуваний поєдинок у надважкій вазі пройде у п'ятницю, 11 грудня, на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс). На кону стоятиме чемпіонський титул WBA Super, який влітку зробив вакантним Олександр Усик.

За київським часом вихід боксерів у ринг очікується орієнтовно о 3:00 ночі 12 грудня.