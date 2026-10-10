Усик нацелился на неожиданного соперника: американец уже ответил на возможный вызов.

Бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик заинтересован в поединке с непобедимым американцем Дэвидом Бенавидесом. Потенциальный соперник украинца уже отреагировал на возможность такого противостояния и рассказал о своих планах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring.

Усик рассматривает бой с Бенавидесом

По информации журналиста The Ring Майка Коппинджера, украинский чемпион проявляет серьезный интерес во встрече с Бенавидесом в 2027 году.

Инсайдер сообщил, что еще на прошлой неделе узнал желание Усика провести такой поединок.

Информация появилась на фоне сообщений о прекращении переговоров по поводу возможного боя украинца с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

В то же время, официального подтверждения переговоров между командами Усика и Бенавидеса пока нет.

Что ответил Бенавидес

Американский боксер также выразил заинтересованность во встрече с Усиком, однако отметил, что у него есть и другие варианты продолжения карьеры.

"Я также активно пытаюсь организовать это сражение. Если не удастся договориться о встрече с Джаем Опетаей на Синко де Майо, тогда проведем бой с Усиком", - заявил Бенавидес.

В то же время, американец не исключает возможности поединка с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

Бенавидес остается непобежденным на профессиональном ринге и владеет чемпионскими поясами WBA и WBO в полутяжелом весе.