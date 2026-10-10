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Бокс 10 жовтня 2026 · 20:44

Усик націлився на несподіваного суперника: американець уже відповів на можливий виклик

Український чемпіон зацікавлений у поєдинку з непереможеним Девідом Бенавідесом, який також висловив готовність зустрітися з Усиком на рингу.
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Усик націлився на несподіваного суперника: американець уже відповів на можливий виклик
Девід Бенавідес з поясами WBA та WBO у напівважкій вазі (фото instagram.com/benavidez300)
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Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик зацікавлений у поєдинку з непереможеним американцем Девідом Бенавідесом. Потенційний суперник українця вже відреагував на можливість такого протистояння та розповів про свої плани.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Ring.

Усик розглядає бій із Бенавідесом

За інформацією журналіста The Ring Майка Коппінджера, український чемпіон виявляє серйозну зацікавленість у зустрічі з Бенавідесом у 2027 році.

Інсайдер повідомив, що ще минулого тижня дізнався про бажання Усика провести такий поєдинок.

Інформація з'явилася на тлі повідомлень про припинення переговорів щодо можливого бою українця з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.

Водночас офіційного підтвердження переговорів між командами Усика та Бенавідеса наразі немає.

Що відповів Бенавідес

Американський боксер також висловив зацікавленість у зустрічі з Усиком, однак зазначив, що має й інші варіанти продовження кар'єри.

"Я також активно намагаюся організувати цей бій. Якщо не вдасться домовитися про зустріч із Джаєм Опетаєю на Сінко де Майо, тоді проведемо бій з Усиком", – заявив Бенавідес.

Водночас американець не виключає можливості поєдинку з колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі.

Бенавідес залишається непереможеним на професійному рингу та володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO у напівважкій вазі.

Раніше Кабаєл розповів, чому так і не отримав бій з Усиком.

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ПСЖ - : - Ле Ман
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