Все тесты отрицательные: команда Лозана объяснила допинговое дело боксера

Команда украинского боксера Даниила Лозана выступила с официальным разъяснением по поводу его отстранения из-за нарушения антидопинговых правил. В команде подтвердили, что спортсмен трижды в течение 12 месяцев не предоставил информацию о своем местонахождении, однако заверили: все допинг-тесты, которые он проходил по программе VADA, дали отрицательный результат.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на промоутерскую компанию боексера Top Boxing Generation.
28 октября Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило об отстранении Даниила Лозана из-за нарушения правил антидопингового тестирования.
В команде боксера объяснили, что речь идет о трех случаях в течение 12 месяцев, когда спортсмен не предоставил необходимую информацию о своем местонахождении. В Top Boxing Generation подтвердили факт нарушений, отметив, что Лозан и его команда приняли последствия соответствующего решения.
В Top Boxing Generation сообщили, что в период проведения тестирований ITA Лозан находился в Саудовской Аравии, где участвовал в Гран-при WBC. Там украинец проходил допинг-тестирование по программе VADA.
По словам представителей боксера, все эти попытки показали отрицательный результат на наличие запрещенных веществ. В команде подчеркнули, что оснований сомневаться в добродетели спортсмена нет.
Отдельно промоутеры обратили внимание, что отстранение и аннулирование результатов касаются исключительно любительского бокса. По утверждению команды, это решение не оказывает никакого влияния на профессиональную карьеру Лозана.
В частности, представители боксера опровергли возможные предположения по аннулированию результата его поединка против Даниила Балабана (победа по итогам шести раундов). В сообщении подчеркнули, что об отмене результата этого боя речь не идет.
Пока Лозан сосредоточен на выступлениях в профессиональном боксе. Уже 5 декабря он должен провести поединок за титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC.
В команде также заявили о поддержке антидопинговых программ и готовности максимально сотрудничать с соответствующими организациями в целях сохранения чистоты спорта.
Ранее мы сообщали, что Даниил Лозан получил дисквалификацию сроком на 20 месяцев.