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Бокс 12 ноября 2026 · 19:45

Дисквалификация и аннулированные победы: украинский боксер получил жесткое наказание

23-летний спортсмен даже не стал оспаривать приговор
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дисквалификация и аннулированные победы: украинский боксер получил жесткое наказание
Даниил Лозан (фото: instagram.com/lozan.17)

Украинский боксер Данило Лозан получил наказание за нарушение антидопинговых правил. Решение Международного агентства тестирования (ITA) предусматривает длительное отстранение спортсмена и пересмотр его предыдущих результатов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный пресс-релиз организации.

За что наказали Лозана

Причиной санкций стало нарушение статьи 2.4 Антидопинговых правил IBA. Как участник зарегистрированного пула тестирования, Лозан был обязан ежедневно указывать информацию о своем местонахождении и определять конкретное 60-минутное окно для сдачи допинг-проб. В течение 12 месяцев украинец трижды не предоставил эти данные.

Боксер решил не оспаривать обвинения и признал нарушение. Такое сотрудничество позволило сократить срок дисквалификации до 20 месяцев, поскольку стандартное наказание за подобный проступок составляет два года.

Сроки отстранения и аннулированные результаты

Отсчет дисквалификации начался 23 апреля 2026 года и продлится до 22 декабря 2027 года.

В то же время все результаты украинского боксера, зафиксированные с 2 сентября 2025 года, подлежат аннулированию с лишением медалей, рейтинговых очков и призовых.

Ранее Василий Ломаченко признался, кто заставил его возвратиться в бокс.

Теги: Бокс
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